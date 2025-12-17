我是廣告 請繼續往下閱讀

那封信我們從一開始就沒有打算給出一個明確的內容。第一，我真心認為曉彤看這封信的心情，是無法用任何文字來形容，所以選擇用演員的表演來代替文字傳達。

▲曾敬驊（左）為了李沐（右）殺了很多人，最後也把自己送上死刑台。（圖／Netflix提供）

台劇《如果我不曾見過太陽》第二部曲上線後，攻佔Netflix熱播榜，在最後一集中，李沐飾演的曉彤拿著一封李壬曜（曾敬驊 飾）寫給她的信，看完之後，露出如釋重負又悲傷的表情，緩緩走入海中，許多人好奇那封信上寫了什麼，編導簡奇峯也解答，一開始就沒打算給出明確的內容，因為曉彤看完這封信的心情，無法用文字形容，因此選擇用演員的表演代替文字傳達。在二部曲的尾聲，主人格回歸的曉彤讀起壬曜留下的信，卻在讀完後選擇走入海中，許多觀眾紛紛好奇信的內容究竟是什麼，對此編導簡奇峯也解答：「其實在設定上，第二，某部分，在創作的野心上，想讓觀眾透過知道這封信到底在寫什麼的心情，去感受一下，也許，很多時候，面對一個曾經經歷這些傷害的人，即便你不清楚，你不用知道她過去發生了什麼事，你還是能關心，還是能去在乎，甚至去祝福她。也許比起真相是什麼，更重要的，是你想要保護好她的心情。」導演蔣繼正也分享：「我們有看見觀眾對故事的走向熱烈討論，特別是在二部曲上線後，答案出現了，疑問也隨之更多。觀眾們帶著好奇與探索走到最後，而每一種對結局，觀眾都擁有自己的不同理解和討論，也是我們最珍惜的回饋。」部分觀眾覺得節奏太慢，蔣繼正解釋：「那些都是故事再前進的每一口呼吸。當觀眾重新回到一部曲，再看一次、再走一遍，也許會更靠近角色的心境，在二刷、三刷之間，找到屬於自己的答案。」編劇林欣慧則補充，很多人不能理解開放式結局，但其實團隊很希望讓觀眾，以及「曉彤」都能有自己選擇的權利：「過去的傷痕可能無法修復也無法被彌補，但真的很想跟『曉彤們』說，能夠熬過那些生命中最艱難一刻的你們，已經十分偉大，未來不管你們選擇什麼樣的路，都無需顧慮他人眼光，無論哪條路，你們都沒有做錯。」製作人麻怡婷幽默喊：「很感謝看完一部曲沒有因這艱澀的題材退縮的觀眾！除此之外更開心除了主角以外的演員也被看見，能夠讓演員們被看見、被認識、被討論，我相信就是對作品最好的回饋。」Netflix暗黑校園懸疑影集《如果我不曾見過太陽》，劇情講述年僅25歲的李壬曜（曾敬驊 飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊 飾）的採訪。沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐 飾）糾纏。夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。《如果我不曾見過太陽》一部曲與二部曲皆已在Netflix熱播中。