---以下有雷，斟酌觀看---

▲《如果我不曾見過太陽》由《想見你》團隊打造。（圖／翻攝自IG@hadinotseenthesun1225）

柯佳嬿在《如果我不曾見過太陽》中飾演夏天晴，也是江曉彤（李沐 飾）。劇中李沐遭到輪姦後出現解離症狀，幻想出「失明DJ夏天晴」這樣的角色。就在那些過去傷害她的人一個個出現後，她的本性逐漸顯露，其中一幕拿刀把自己的小手臂割出一條血痕，對著曾敬驊嗆聲的樣子，讓劇迷驚呼，「看到起雞皮！要拿第三座影后了。」《如果我不曾見過太陽》劇情太燒腦，第二部曲上線後攻佔Netflix排行榜冠軍。李沐在劇中飾演的江曉彤，在遭到輪姦後出現解離症狀，而「失明DJ夏天晴」就是她想像出來的角色。隨著高中那些惡棍人又出現在她生活中，她的解離症狀越來越嚴重，時而清醒、時而混沌，其中一幕柯佳嬿隔著房間門，對曾敬驊吐露心中恐懼，下一秒曾敬驊就聽到房間傳來詭異笑聲，打開門看到柯佳嬿拿著美工刀，在自己的小手臂上割出一條血痕，還惡狠狠地瞪著他說，「你為什麼就不能滾遠一點，要用你的喜歡提醒她，她永遠都不會好了。」不少觀眾看了都熱烈討論，「柯佳嬿在多重人格之間的狀態跟眼神處理，我真的覺得非常厲害」、「她連講話都有李沐的樣子，超強」、「多重人格切換的時候，她一個眼神你就會知道『啊！是xx來了』」、「終於明白，這角色難度高，必需要有演技跟氣質、柯適合！」這並不是柯佳嬿第一次演人格分裂，之前在《想見你》時就一人分飾兩角，一個是個性灰暗的高中女生陳韻如，一個是活潑自信的黃雨萱，在劇情發展到最後，陳韻如得知自己所愛的李子維（許光漢 飾）喜歡的一直都是黃雨萱時，甚至還演起黃雨萱，兩個角色，三種狀態，也讓她拿下當年的金鐘獎最佳女主角。Netflix暗黑校園懸疑影集《如果我不曾見過太陽》，