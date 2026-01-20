我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾敬驊獲得金馬獎最佳男配角，成為宜蘭之光，放話春節打麻將是六親不認，不會放水。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《我家的事》曾敬驊（左起）、藍葦華、導演潘客印、高伊玲、黃珮琪寫大「福」字預祝新春福氣滿滿，宣告片子將在CATCHPLAY+獨家上架。（圖／CATCHPLAY+提供）

去年上映時好評如潮、讓曾敬驊勇奪金馬獎最佳男配角的《我家的事》，將於2月4日在CATCHPLAY+ 獨家上架，今（20）日導演潘客印率領「一家四口」藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪盛大齊聚。剛拿獎的曾敬驊喜氣藏不住，自爆金馬獎座現在正「供奉」在宜蘭老家的神明桌上，全場笑翻。農曆馬年將至，片中演爸爸的藍葦華也霸氣喊話：「過年來找我啊，會發紅包！」曾敬驊登上金馬獎得主寶座，讓他成為家鄉宜蘭冬山的風雲人物，剛巧曾得過金鐘獎的藍葦華也是宜蘭人，這對戲裡的父子都被封為「宜蘭之光」。藍葦華喊話過年在家會發紅包，展現大哥風範，而曾敬驊則透露，每年都會陪媽媽去菜市場採買，最愛喝「酸菜結湯」。現在他都不拿紅包，反而會包給姊姊、妹妹的小孩，今年過年倒是可以去找片子裡的爸爸領紅包，打趣問藍葦華：「家住宜蘭哪邊？」在金馬獎典禮的後台，曾敬驊本來表示想要帶爸媽出國旅遊，沒想到爸媽太忙，結果他們年後自己先跟朋友組團出國，至於他要不要乾脆跟這團一起出發？他大笑道：「我不想加入！」怕在長輩團裡跟他們沒有話題。提到農曆新年計畫，曾敬驊自爆過年打麻將時絕對六親不認、不會放水。相較於宜蘭組在過年時的熱鬧場面，家住台北組的高伊玲與黃珮琪則笑稱台北過年很無聊，連餐廳都不怎麼開，可能只能在家耍廢。而導演潘客印則面臨所有單身男性的惡夢，無奈表示每年都會被長輩催婚：「家人到現在還沒放棄，每一年都叫我帶女友回家，我已經習慣了。」他話鋒一轉，繼續推薦大家，與其被催婚，不如全家人一起在2月4日鎖定 CATCHPLAY+ 獨家上架的《我家的事》，看片聊天、轉移焦點。