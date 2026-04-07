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行政院至今未任命立法院通過的4名中選會委員，對此國民黨抨擊行政獨裁，行政院長卓榮泰今（7）日回應表示，基於兩院間談好的人事同意權，朝野黨團依照時間個別推薦出期待的人選，才有這7人的名單，這是一種誠信，怒嗆國民黨在國會裡不誠信，帶什麼遠赴他國？如何得到其他國家的尊重？「請國民黨自己再好好的檢討」。國民黨砲轟行政院至今未通過中選會委員是行政獨裁。對此卓榮泰回應表示，基於兩院之間談好的人事同意權的模式，3個黨團依照時間個別推薦出期待的人選，所以才有這7人的名單。投票前數次跟立法院長韓國瑜，透過黨團跟國民黨團進行各種的瞭解，希望這7人的名單是三方談出的結果，這是一種誠信。卓榮泰說，如果連這種誠信都達不到，大家也沒有認為不誠信可以在國會繼續存在的話，那麼將來用這樣的結果產生的機關，就是一個不夠誠信的機關。最後卓榮泰說，國民黨正要跨越台灣海峽，也想跨越太平洋，去跟其他的國家進行若干的接觸。如果這個黨在國會裡面都不誠信，帶著什麼遠赴他國，如何得到其他國家的尊重？「請國民黨自己再好好的檢討」。