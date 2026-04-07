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茶湯會：蜜柑鐵觀音今開賣！兩杯88折手搖飲料優惠

▲茶湯會「蜜柑鐵觀音」新品開賣，「兩杯88折」手搖飲料優惠。（圖／茶湯會提供）

老賴茶棧：韓國富士「蘋果青凍飲」新品！4/7開喝

▲老賴茶棧今開喝韓國「富士蘋果」4款新品。（圖／老賴茶棧提供）

UG Tea：靜岡濃抹茶新品！4/8限定杯身開喝

▲UG Tea 4月8日開喝靜岡濃抹茶新品！搭配限定杯身。（突／UG Tea提供）

即將進入夏天，《NOWNEWS今日新聞》為大家推薦4月手搖飲料新品，茶湯會今（7）日開喝蜜柑鐵觀音「兩杯88折」！老賴茶棧推出韓國富士蘋果青凍飲、UG Tea開喝靜岡濃抹茶。茶湯會4月開喝「蜜柑鐵觀音」蜜柑系列新品，嚴選招牌「碳燒鐵觀音」茶底，融合以獨家比例調配的蜜柑醬，喝得到焙火茶韻裡的濃郁果香，尾韻回甘清爽。官方推薦，咀嚼控還可加料Q彈寒天晶球、滑嫩愛玉風味凍、或咖啡凍都很對味。新品街邊店價格：「蜜柑鐵觀音」65元、「蜜柑愛玉鐵觀音」75元、「蜜柑寒天鐵觀音」75元、「蜜柑咖啡凍鐵觀音」75元。（以上為街邊門市專屬優惠，每人限購2組；百貨、商場、車站、外送及外送平台不適用。）呼應4月20日世界地球日，茶湯會與野灣野生動物保育協會合作，即日起推出2款限定聯名杯身，全台門市還能看到動物救援真實故事，盼喚醒大家對台灣原生野生動物，以及保育議題的認知與關注。老賴茶棧表示，春夏首度將韓國進口的「富士蘋果」融入茶飲，推出全新清爽「蘋果系列」，主打咬得到清脆果粒。推薦清爽回甘的「蘋果香青」70元、茶感明顯的「蘋果烏龍」70元、加入Q彈蘋果凍的「蘋果青凍飲」75元、鹹甜風味的「奶蓋蘋果青」80元，四款新品今4月7日起，老賴茶棧全台門市開賣。UG Tea表示，明4月8日開喝全新抹茶新品「濃抹系列」，選用日本靜岡直送高品質抹茶，推出微苦濃郁的「凝綠厚抹」95元以靜岡抹茶融合UG特調乳，茶感厚實；以三窨十五茉UG奶茶為基底的「茉窨極抹」95元，先聞到清雅茉莉花香、再堆疊濃厚抹茶風味。UG Tea同步推出極簡綠色調的「濃抹系列限定杯身」，並將忠孝、永吉、中山南西門市升級為「潮抹打卡聖地」，打造潮流造景打卡裝置。