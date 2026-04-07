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▲曾敬驊被週刊爆料和16萬女網紅羅念交往中，女方媽媽還有追蹤曾敬驊的IG。（圖／臉書 曾敬驊）

金馬男神曾敬驊爆出新戀情！去年底憑藉電影《我家的事》奪下金馬獎最佳男配角的他，事業再創高峰，感情世界也傳出好消息。根據週刊報導，曾敬驊疑似與擁有16.6萬粉絲的高人氣美妝網紅羅念秘、戀中。兩人雖然行事低調、多在住處約會，但社群平台上的互動卻洩了底，不僅主帳與小帳互相關注，女方家長更被發現追蹤曾敬驊，甚至曾現身活動公開支持男方作品，種種跡象顯示這段戀情已獲得雙方家長的認可與祝福。曾敬驊去年底受訪時曾坦言單身超過一年，雖透露有正在認識的對象，但對細節始終三緘其口。據《鏡週刊》報導，這段保密到家的戀情對象正是網紅羅念。為了保護戀情，兩人平時多採分開行動，約會地點大多選在男方住處，甚至會透過友人掩護行蹤，作息規律且謹慎。然而，眼尖網友發現兩人私下互動頻繁，不僅雙方在社群軟體上彼此關注，連羅念的母親也被發現追蹤了曾敬驊。作為緋聞對象的羅念，過去因參與校園影音頻道《一起上學吧》打開知名度，目前在Instagram累積約16.6萬粉絲，平時內容以彩妝教學、美妝保養及日常生活分享為主，形象清新且深具影響力。除了網紅身分外，羅念與演藝圈也有些許連結，她與曾敬驊表面上看似零交集，但無論是本帳還是小帳都有互相追蹤，因此在新聞出來前就已經被不少粉絲關注到。更引人注目的是，先前新生代演員許紫柔先前在社群平台上分享力挺曾敬驊電影《我家的事》的影片時，畫面中被捕捉到羅念的母親與奶奶竟然也都在場支持。長輩們不只在社群上與曾敬驊有互動追蹤，更親自現身戲院行動力挺，被推測曾敬驊極大機率已經見過未來岳母，且深受羅念家家長輩的喜愛與肯定。目前曾敬驊多半專注於工作，閒暇時間從事運動，生活重心相當單純。在事業亮眼的同時，如今感情生活也有譜並且還獲得女方家庭支持的跡象，儘管雙方對於戀情尚未公開回應，已經讓不少粉絲紛紛送上祝福。