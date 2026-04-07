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▲鋒面今天上午已經抵達北台灣，未來將由北往南逐漸南下，雨也會由北往南一路下下去。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

今（7）日開工，春雨鋒面抵達台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，台南以北都要留意雷雨、短時強降雨，降雨帶由北往南推進，入夜後雨勢才會趨緩。明（8）日各地多雲，東半部、西半部山區有局部短暫陣雨。周三（4月9日）天氣轉趨穩定炎熱，降雨明顯減少。吳聖宇指出，鋒面今天上午已經抵達北台灣，未來將由北往南逐漸南下，一直到今晚來到南台灣後減弱，從定量降雨預報來看，台南以北到大台北一帶，今天白天都要留意「雷雨或短時較大雨勢」，隨著降雨帶南移，雨也會由北往南一路下下去，入夜後降雨才會比較緩和一些。吳聖宇說明，明天鋒面結構減弱，底層漸轉偏東風，台灣附近仍有水氣存在，各地雲量仍較多，東半部有短暫陣雨，西半部山區午後有局部短暫陣雨機會，天氣仍有些不穩定，但是降雨已經明顯減少。吳聖宇提及，周三南風增強，鋒面退離，一直到下周二（4月14日）台灣附近都是在高壓外圍偏南風環境內，天氣較穩定少雨，溫度也較炎熱，預估再下一次鋒面接近，可能要等到下周三、下周四（4月15日至4月16日），但預估屆時鋒面並不會直接來到台灣上空，降雨也有限。