才以杜拜巧克力千層蛋糕轟動全台的Lady M，母親節限定推出「草莓開心果千層蛋糕」6吋2200元，今（7）日起官網開放限量預購；摩斯漢堡也有「英式伯爵千層蛋糕」、「濃芋香緹千層蛋糕」8吋999元起冷凍宅配含運費；亞尼克則開賣「紅寶石覆盆莓生乳捲」565元起。本文整理三大母親節蛋糕新品優惠搶先看，提供民眾討媽媽歡心不同價位蛋糕、多款選擇參考。
Lady M：母親節「草莓開心果千層蛋糕」6吋2200元！今起預購
Lady M日前以杜拜巧克力千層蛋糕轟動全台，4月搶先預告母親節新作。全新限定口味「草莓開心果千層蛋糕」，超過20層草莓風味餅皮層層堆疊，上層開心果鮮奶油濃郁醇厚、下層草莓鮮奶油清甜滑順，頂層還鋪滿新鮮草莓與鮮奶油花並點綴開心果碎，夢幻雙色外表、酸甜誘人。
Lady M母親節6吋「草莓開心果千層蛋糕」2200元，今4月7日10:00至4月22日23:59開放官網限量預購，5月2日至5月3日、5月8日至5月10日六間門市同步開放取貨（台北旗艦店／遠百信義店／台北晶華店／遠百板橋店／台中LaLaport店／台中誠品480店）。
摩斯漢堡：英式伯爵、濃芋香緹千層蛋糕！8吋999元起冷凍宅配含運費
迎接母親節，摩斯漢堡推出午茶禮盒等眾多限定商品，推薦千層蛋糕系列開吃「英式伯爵千層蛋糕」優惠價999元，選以英式皇家伯爵紅茶散茶融入鮮奶油細心拌煮出奶茶餡料餡料、層層抹製在岩燒蛋皮上；「濃芋香緹千層蛋糕」優惠1,099元則吃得到高達69％的台灣在地芋頭內餡。
即日起至4月22日限時預購；可選擇4月29日至5月2日或5月6日至5月9日冷凍宅配到府（全台限量，售完為止），售價已包含運費。
亞尼克：「紅寶石覆盆莓生乳捲」565元起
2026亞尼克母親節選用「紅寶石巧克力（Ruby Chocolate）」作為甜點主角，珍稀可可豆的夢幻粉紅色澤還帶有高級感的莓果香，推薦「紅寶石覆盆莓生乳捲」565元、「亞尼克生乳捲-紅寶石巧克力脆皮」699元（每日限量200條），還有「花綻紅寶石」6吋蛋糕1580元、「紅寶石紅心芭樂」6吋蛋糕1380元、「粉紅露比派」6吋蛋糕1280元。
亞尼克母親節指定蛋糕，即日起至4月30日，預購花綻紅寶石、紅寶石紅心芭樂、粉紅露比派，享「單顆95折、兩顆88折」優惠；限定販售至5月10日。
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Lady M日前以杜拜巧克力千層蛋糕轟動全台，4月搶先預告母親節新作。全新限定口味「草莓開心果千層蛋糕」，超過20層草莓風味餅皮層層堆疊，上層開心果鮮奶油濃郁醇厚、下層草莓鮮奶油清甜滑順，頂層還鋪滿新鮮草莓與鮮奶油花並點綴開心果碎，夢幻雙色外表、酸甜誘人。
Lady M母親節6吋「草莓開心果千層蛋糕」2200元，今4月7日10:00至4月22日23:59開放官網限量預購，5月2日至5月3日、5月8日至5月10日六間門市同步開放取貨（台北旗艦店／遠百信義店／台北晶華店／遠百板橋店／台中LaLaport店／台中誠品480店）。
迎接母親節，摩斯漢堡推出午茶禮盒等眾多限定商品，推薦千層蛋糕系列開吃「英式伯爵千層蛋糕」優惠價999元，選以英式皇家伯爵紅茶散茶融入鮮奶油細心拌煮出奶茶餡料餡料、層層抹製在岩燒蛋皮上；「濃芋香緹千層蛋糕」優惠1,099元則吃得到高達69％的台灣在地芋頭內餡。
即日起至4月22日限時預購；可選擇4月29日至5月2日或5月6日至5月9日冷凍宅配到府（全台限量，售完為止），售價已包含運費。
2026亞尼克母親節選用「紅寶石巧克力（Ruby Chocolate）」作為甜點主角，珍稀可可豆的夢幻粉紅色澤還帶有高級感的莓果香，推薦「紅寶石覆盆莓生乳捲」565元、「亞尼克生乳捲-紅寶石巧克力脆皮」699元（每日限量200條），還有「花綻紅寶石」6吋蛋糕1580元、「紅寶石紅心芭樂」6吋蛋糕1380元、「粉紅露比派」6吋蛋糕1280元。
亞尼克母親節指定蛋糕，即日起至4月30日，預購花綻紅寶石、紅寶石紅心芭樂、粉紅露比派，享「單顆95折、兩顆88折」優惠；限定販售至5月10日。