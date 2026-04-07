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Lady M：母親節「草莓開心果千層蛋糕」6吋2200元！今起預購

▲母親節限定LADY M「草莓開心果千層蛋糕」6吋2200元。（圖／LADY M提供）

摩斯漢堡：英式伯爵、濃芋香緹千層蛋糕！8吋999元起冷凍宅配含運費

▲摩斯漢堡母親節也有「英式伯爵、濃芋香緹」千層蛋糕。（圖／摩斯漢堡提供）

亞尼克：「紅寶石覆盆莓生乳捲」565元起

▲亞尼克2026母親節「「亞尼克生乳捲-紅寶石巧克力脆皮」」華麗開吃。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克母親節開吃「紅寶石巧克力」蛋糕甜點。（圖／亞尼克提供）

才以杜拜巧克力千層蛋糕轟動全台的Lady M，母親節限定推出「草莓開心果千層蛋糕」6吋2200元，今（7）日起官網開放限量預購；摩斯漢堡也有「英式伯爵千層蛋糕」、「濃芋香緹千層蛋糕」8吋999元起冷凍宅配含運費；亞尼克則開賣「紅寶石覆盆莓生乳捲」565元起。本文整理三大母親節蛋糕新品優惠搶先看，提供民眾討媽媽歡心不同價位蛋糕、多款選擇參考。Lady M日前以杜拜巧克力千層蛋糕轟動全台，4月搶先預告母親節新作。全新限定口味「草莓開心果千層蛋糕」，超過20層草莓風味餅皮層層堆疊，上層開心果鮮奶油濃郁醇厚、下層草莓鮮奶油清甜滑順，頂層還鋪滿新鮮草莓與鮮奶油花並點綴開心果碎，夢幻雙色外表、酸甜誘人。（台北旗艦店／遠百信義店／台北晶華店／遠百板橋店／台中LaLaport店／台中誠品480店）。迎接母親節，摩斯漢堡推出午茶禮盒等眾多限定商品，推薦千層蛋糕系列開吃「英式伯爵千層蛋糕」優惠價999元，選以英式皇家伯爵紅茶散茶融入鮮奶油細心拌煮出奶茶餡料餡料、層層抹製在岩燒蛋皮上；「濃芋香緹千層蛋糕」優惠1,099元則吃得到高達69％的台灣在地芋頭內餡。2026亞尼克母親節選用「紅寶石巧克力（Ruby Chocolate）」作為甜點主角，珍稀可可豆的夢幻粉紅色澤還帶有高級感的莓果香，推薦「紅寶石覆盆莓生乳捲」565元、「亞尼克生乳捲-紅寶石巧克力脆皮」699元（每日限量200條），還有「花綻紅寶石」6吋蛋糕1580元、「紅寶石紅心芭樂」6吋蛋糕1380元、「粉紅露比派」6吋蛋糕1280元。