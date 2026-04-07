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國民黨主席鄭麗文將於今（7）日將啟程中國，展開六天五夜的訪中行。鄭麗文出訪前召開記者會表示，此次出訪有項清楚訊息，要向世界證明，「和平的決心」，而兩岸恢復正常交流，一定等到2028年國民黨執政自然就會開始；對於是否會有「賴習會」？鄭也笑稱，沒有「賴鄭會」，大概很難有「賴習會」。鄭麗文上午10時於黨部召開「2026和平之旅」啟程中外記者會。媒體詢問，此次訪中，是否預期中方具體的和平承諾？以及是否預期談到兩岸經貿、農產品優惠輸入的承諾？對此，鄭麗文回應，此次很重要的清楚訊息，就是要向全世界證明，兩岸都希望透過和平的方式對話、溝通、交流，化解所有可能的歧異，帶來和平的紅利，因此，和平的決心，是這一次最重要的訊息。鄭麗文續指，台海兩岸之間，因過去這十年來快速的冰凍，在交流方面被刁難、被切斷，使百工百業不堪其苦，非常慘淡，因此，他們希望對岸能釋出善意，但國民黨畢竟是在野黨，具體政策的開放、兩岸重新恢復正常的交流，一定等到2028年國民黨執政，自然就會開始。鄭麗文提到，有媒體詢問，是否希望「賴習會」，但他也要說，沒有「賴鄭會」，大概很難有「賴習會」，他很期待，他們都在台北，「見上一面真的有這麼困難嗎？」立法院黨團真的太辛苦，希望台灣內部的政黨政治，回歸理性的競爭、回歸人民福祉為上，遵守中華民國憲法所規範的民主法治制度，一切回到常軌，自然而然，台灣國家的競爭力、人民的繁榮就會開始。