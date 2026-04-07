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▲魏平政家族經營知名褲襪品牌「琨蒂斯」。（圖／翻攝魏平政臉書）

國民黨彰化縣長提名陷於謝家姐弟之爭，清明連假期間地方盛傳，中央將空降律師魏平政回鄉參選、前立委蕭景田將回鍋接任謝衣鳯的縣黨部主委一職。不僅爭取提名的謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章等人不滿，批評「把縣長選舉當兒戲」，基層也對中央不尊重地方強烈反彈，批評魏平政當年欲接下母親魏陳春惠的棒子，「連選社頭鄉長都慘敗」！國民黨二林鎮黨部主委謝彥慧更以「難以輔選」為由，宣布辭去主委職務。傳出魏平政將空降選彰化縣長後，蕭景田昨（6）日電話受訪時證實「曾向黨中央推薦」，曾任縣議員的謝彥慧在臉書發文，指「本次縣黨部縣長人選之決定，未徵得鄉親獲得愛戴共識，職難以投入後續輔選工作。為免影響黨務推動，經審慎思考，決定辭去二林鎮黨部主委一職」。縣議員凃淑媚留言力挺「請黨中央尊重一下地方的基層聲音」；議員參選人張詠勝怒轟黨中央「不思進取、罔顧民意、重大決策走回頭路」，民眾也批評「從去年就開始勤跑基層的擬參選人情何以堪？」謝彥慧則回「我們只是小咖而已，大人要怎麼玩就隨便他們」。民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭指出，藍營若提名過程引發基層反彈，恐怕未戰先傷、牽動在野整合的可能性。基層鄉親並非完全排斥空降，但若非空降不可，就要派最強的來，他推薦黨主席黃國昌是最具指標性人選。下屆彰化縣長選舉，國民黨有謝衣鳯、柯呈坊、洪榮章3人角逐，謝立鳯除了立委身份，同時是國民黨彰化縣黨部主委。雖然歷來民調皆是謝衣鳯最高，但她深陷與議長謝典霖的姐弟之爭，導致彰化成為唯二國民黨尚未提名的縣市。蕭景田當年社頭鄉長任滿，由無黨籍的魏陳春惠接棒，魏家經營知名褲襪品牌「琨蒂斯」，20年前魏陳春惠任滿，推出兒子魏平政接棒，但被國民黨的蕭如意打敗，得票數僅蕭的55%。之後魏平政考上政大法研所，隔年考上律師，還擔任國民黨考紀會主委，2020年因立委傅崐萁恢復黨籍案辭職，回到律師本業後，曾幫昔日同鄉蕭景田打贏官司。魏平政的故事原本相當勵志，今年2月他在家鄉社頭掛起穿著律師袍的看板，寫著「專業守護、捍衛權利」，引起地方好奇，沒想到答案揭曉竟是選縣長，引起兩極看法。魏平政強調早在立委謝衣鳯還沒表態前，他便向黨中央自薦，且台灣已是一日生活圈，說他是空降，他無法接受。