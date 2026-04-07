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位於馬來西亞的廉價航企－全亞洲航空有限公司（AirAsia X）6日證實，因應伊朗戰爭帶來的油價等衝擊，機票價格最多調漲40%並暫停部分航線。綜合外媒報導，亞航集團執行長林甘（Bo Lingam）坦言，平均噴射燃料成本已從原先的每桶90美元飆升至200美元，光是用於抵銷燃油成本的燃油附加費就上漲20%，整體票價則上漲30至40%。在營運層面，整個航線網路已削減約10%的航班，主要針對假日高峰期後，業績較弱或盈利能力較差的航線。林甘聲稱，公司正在研究航線的盈利能力，對航線網路進行合理化調整，同時兼顧航班頻次整合、客座率優化和收益，強調不會對航線連通性造成明顯影響，目前也沒有放無薪假或裁員的計劃，整體情況依然可控，但後續仍取決於戰爭持續多久。亞航X共同創辦人東尼·費南德斯（Tony Fernandes）也形容，當前燃油價格飆升是一場危機，促使該集團在3方面採取行動，分別是：提高票價、合理化運力、降低成本。儘管必須做出調整，但該航司強調，已盡力避免全面漲價，而是按照航線經濟效益和飛行時長決定漲價幅度，並降低行李預定費，以有效控制整體成本，確保票價仍然合理且具競爭力。原文連結：