我是廣告 請繼續往下閱讀

近日有女球迷上網爆料，在洲際棒球場看球時遭到性別羞辱，僅因為女球迷提醒非站立應援區不能站立，男球迷當場回嗆「女人閉嘴」，甚至叫囂要打一架，讓女球迷感到非常不是。事情曝光後在網路上引起熱議，也引發中職會長蔡其昌的回應，表示聯盟將介入調查，希望還給球迷良好的觀賽環境。一位女球迷在社群媒體Threads上貼出影片還原事發經過。本月5日，球迷到洲際棒球場看球，她坐的位置是洲際球場「西C10排」，是球團標示的非站立應援區。當比賽進行到4局下時，中信兄弟開始進攻，但坐在原PO前方的男子為了要拍啦啦隊，站起來擋住了原PO的看球視線，而後排的球迷們見狀紛紛出聲要他坐下，不要影響其他人看球，原PO也出手拍了拍對方，提醒「這個區域不能站」。沒有想到該名男子開始不斷回頭對她進行性別上的羞辱，跳針質問原PO「為什麼不能站？」，還說「我最受不了女人跟我講這件事」。男子甚至還對原PO旁邊的男性球迷說「女人不懂要教一下」。此時有其他球迷看不下去，挺身幫原PO講話，男子居然還挑釁對方要出來打一架。事情曝光後許多球迷也紛紛表示不滿，認為下次發生這種狀況應該搶工作人員協助處理，表示：「這個可以提告，只要你有任何感覺到不舒服 且有第三人聽到這些言語，你都可以向他提告性騷擾」，更有球迷表示：「棒球場是屬於所有球迷的，沒有誰的觀賽資格比較優越，謝謝妳挺身而出」。貼文引發蔡其昌會長回覆，表示：「聯盟會和兄弟球團先進行事件始末的了解和調查。」希望這類情況能不要再發生，可以開開心心的享受球賽，把良好的看球環境還給球迷。