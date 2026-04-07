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馬英九基金會人事風波不斷，代理執行長戴遐齡上週被爆遭董事會不滿處理爭議手法，有意推舉新任執行長，不過基金會和戴遐齡隨後相繼發出聲明駁斥。今(7)有報導指出，前第一夫人周美青不滿戴讓馬英九接受《聯合報》專訪，曾私下當面斥責。戴遐齡稍早駁斥，稱這是子虛烏有的事情，絕無此事。《上報》今報導指出，周美青不滿戴遐齡安排馬英九接受訪問，當場痛斥要求「這種事絕對不能再發生」，日後若有相關安排，必須要事先經過她的同意。此外報導也指出，馬英九原定4月13日3人專案小組2次開會，但在有心人士運作下，將召開臨時董事會，除了安排3人小組報告調查案外，還擬增補新董事名額到11人，藉由新人數席次優勢翻盤。馬英九基金會執行長戴遐齡則表示，有關上報記者今日報導之內容，完全是憑空捏造，不符事實，該報導內容，指本人安排馬董事長受訪，被前第一夫人當面斥責且表示：日後安排馬董事長受訪或公開露面，都必須經過他同意，這完全是子虛烏有的事，絕無此事，特此聲明，以正視聽，並呼籲媒體應秉持新聞道德，事先查證平衡報導。