我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在今（7）日對陣多倫多藍鳥隊之戰，儘管球隊在開賽前驚傳噩耗，當家游擊手貝茲（Mookie Betts）因傷勢嚴重被放入傷兵名單（IL），但卻意外成為了韓國天才內野手金慧成絕地反擊的舞台。這位去年曾為道奇隊世界大賽連霸立下汗馬功勞的功臣，在被下放3A沉潛多時後，終於在這一戰回歸，以單場2安打、1保送與神級防守的演出，率領道奇隊以14：2無情血洗藍鳥隊。道奇隊靈魂人物貝茲（Mookie Betts），本季一直穩坐先發游擊手重任，卻在6日不幸遭遇傷病打擊，這項突如其來的噩耗迫使道奇隊必須在最短時間內尋找接班人。而此前在3A表現驚人、繳出0.346超高打擊率的金慧成（Kim Hye-seong），成為了拯救王朝的最後希望。在昨日雖有上場但未能獲得打席的情況下，今日他把握住了這場攸關生存的關鍵考驗，以先發「9棒、游擊手」的身分重返大聯盟，準備在這座充滿敵意的多倫多球場上，向世界宣告他的救贖。本場比賽金慧成在第7局的第4個打席，精準逮中對方投手一顆犀利的伸卡球，擊出內野安打點燃攻勢；隨後在第8局，他將一顆內角直球送往中外野，敲出個人單場第2支安打。除此之外，他在防守端也有美技演出，7局下半藍鳥隊在無人出局一壘有人的時刻，希門尼斯（Andres Gimenez）擊出一顆極具威脅的游擊後方飛球，金慧成展現出非人類的速度，以美技接殺硬生生斷絕了藍鳥隊的逆轉生機。在金慧成那不惜代價的奮力撲接與火力支援下，道奇打線全面爆發，終場以14：2的懸殊比分，在多倫多收下勝利。