美國總統川普（Donald Trump）發出威脅，若在美東時間週二（7日）晚間8點前，伊朗未能達成重啟荷姆茲海峽的協議，美國將在「一夜之間」摧毀伊朗。不過有別於美國與伊朗緊張對峙，許多亞洲國家早已與德黑蘭私下達成協議，確保其船隻能通過荷姆茲海峽。
亞洲國家的外交自救
根據英國廣播公司（BBC）報導，在川普發出最新威脅之前，許多國家早已與德黑蘭私下達成協議，確保其船隻能使用這條關鍵航道。
亞洲國家對於達成此類協議尤為急迫，因為其經濟高度依賴海灣地區的能源。而最新加入的亞洲國家是菲律賓。
荷姆茲海峽這條關鍵航道已成為全球關注焦點，因為德黑蘭為報復美國與以色列的空襲，威脅攻擊通過海峽的船隻。全球五分之一的能源運輸需經過荷姆茲海峽，隨著狹窄的水道的航運受阻，油價已大幅飆升。
川普上週表示，美國不需要來自波斯灣的石油。他也多次呼籲依賴該地區能源的國家派遣軍艦前往海峽，並帶頭確保運輸恢復。
目前，包括巴基斯坦、印度和菲律賓在內的多個亞洲國家已與德黑蘭達成協議。中國也承認其船隻使用了該通道。
外交的果實：各國進展一覽
1.菲律賓
菲律賓是最新與伊朗達成協議的國家。菲律賓外交部長拉扎羅（Theresa Lazaro）表示，伊朗已保證懸掛菲律賓國旗的船隻可以「安全、不受阻礙且迅速地通行」。
菲律賓98%的石油仰賴中東進口，戰爭開始後其國內汽油價格翻倍，成為首個宣布全國能源緊急狀態的國家。
新加坡國立大學專家Roger Fouquet指出，菲律賓通常被視為美國盟友，伊朗此舉顯示其願意「區隔對待」，區分一個國家的盟友身份與其是否「直接參與衝突」。
2.巴基斯坦與印度
巴基斯坦於3月28日宣布伊朗同意讓其20艘船隻通過。外長達爾（Ishaq Dar）稱這是伊朗的「建設性姿態」。
伊朗駐印度大使館則是在社群平台X（舊稱推特）上公開歡迎掛有印度旗的船隻，並稱「我們的印度朋友處於安全保護中，無需擔心」。
3. 中國：戰略夥伴的特殊地位
中國做為伊朗石油的最大買家，上週證實已有三艘中國船隻通過海峽。儘管北京與德黑蘭關係友好，但目前正與巴基斯坦一同嘗試斡旋美伊停火。數據顯示，儘管處於戰爭狀態，數百萬桶受美國制裁的伊朗石油近幾週仍持續運抵中國。
4. 日本與馬來西亞
一艘日本液化天然氣運輸船近日通過海峽，日本商船三井（Mitsui OSK Lines）表示船員安全無虞，但未說明是否支付通行費或如何取得通行保障。
馬來西亞亦表示其部分油輪已獲伊朗批准通過海峽，總理安華（Anwar Ibrahim）曾感謝伊朗協助。然而，其他懸掛馬來西亞國旗的船隻是否也能獲得同樣待遇，仍不得而知。
隱憂與未解之謎
儘管達成了「外交突破」，但航運專家指出仍存在許多不確定性。
航運顧問公司「海事風險」（Marisks）的曼尼亞提斯（Dimitris Maniatis）指出，目前仍不清楚這些保證是適用於特定船隻，還是適用於某一國旗的所有船舶。
此外，這些國家是否私下向伊朗支付了「過路費」仍是秘密。
許多油輪目前掛著巴拿馬或馬紹爾群島的國旗，而這些國家尚未獲得安全保證。這是否會引發一波「換旗潮」仍有待觀察。
澳洲雪梨科技大學的施訓鵬（Roc Shi）說，依賴波斯灣能源的國家已逐漸認知到，若要恢復運輸，就必須與伊朗接觸。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據英國廣播公司（BBC）報導，在川普發出最新威脅之前，許多國家早已與德黑蘭私下達成協議，確保其船隻能使用這條關鍵航道。
亞洲國家對於達成此類協議尤為急迫，因為其經濟高度依賴海灣地區的能源。而最新加入的亞洲國家是菲律賓。
荷姆茲海峽這條關鍵航道已成為全球關注焦點，因為德黑蘭為報復美國與以色列的空襲，威脅攻擊通過海峽的船隻。全球五分之一的能源運輸需經過荷姆茲海峽，隨著狹窄的水道的航運受阻，油價已大幅飆升。
川普上週表示，美國不需要來自波斯灣的石油。他也多次呼籲依賴該地區能源的國家派遣軍艦前往海峽，並帶頭確保運輸恢復。
目前，包括巴基斯坦、印度和菲律賓在內的多個亞洲國家已與德黑蘭達成協議。中國也承認其船隻使用了該通道。
外交的果實：各國進展一覽
1.菲律賓
菲律賓是最新與伊朗達成協議的國家。菲律賓外交部長拉扎羅（Theresa Lazaro）表示，伊朗已保證懸掛菲律賓國旗的船隻可以「安全、不受阻礙且迅速地通行」。
菲律賓98%的石油仰賴中東進口，戰爭開始後其國內汽油價格翻倍，成為首個宣布全國能源緊急狀態的國家。
新加坡國立大學專家Roger Fouquet指出，菲律賓通常被視為美國盟友，伊朗此舉顯示其願意「區隔對待」，區分一個國家的盟友身份與其是否「直接參與衝突」。
2.巴基斯坦與印度
巴基斯坦於3月28日宣布伊朗同意讓其20艘船隻通過。外長達爾（Ishaq Dar）稱這是伊朗的「建設性姿態」。
伊朗駐印度大使館則是在社群平台X（舊稱推特）上公開歡迎掛有印度旗的船隻，並稱「我們的印度朋友處於安全保護中，無需擔心」。
3. 中國：戰略夥伴的特殊地位
中國做為伊朗石油的最大買家，上週證實已有三艘中國船隻通過海峽。儘管北京與德黑蘭關係友好，但目前正與巴基斯坦一同嘗試斡旋美伊停火。數據顯示，儘管處於戰爭狀態，數百萬桶受美國制裁的伊朗石油近幾週仍持續運抵中國。
4. 日本與馬來西亞
一艘日本液化天然氣運輸船近日通過海峽，日本商船三井（Mitsui OSK Lines）表示船員安全無虞，但未說明是否支付通行費或如何取得通行保障。
馬來西亞亦表示其部分油輪已獲伊朗批准通過海峽，總理安華（Anwar Ibrahim）曾感謝伊朗協助。然而，其他懸掛馬來西亞國旗的船隻是否也能獲得同樣待遇，仍不得而知。
隱憂與未解之謎
儘管達成了「外交突破」，但航運專家指出仍存在許多不確定性。
航運顧問公司「海事風險」（Marisks）的曼尼亞提斯（Dimitris Maniatis）指出，目前仍不清楚這些保證是適用於特定船隻，還是適用於某一國旗的所有船舶。
此外，這些國家是否私下向伊朗支付了「過路費」仍是秘密。
許多油輪目前掛著巴拿馬或馬紹爾群島的國旗，而這些國家尚未獲得安全保證。這是否會引發一波「換旗潮」仍有待觀察。
澳洲雪梨科技大學的施訓鵬（Roc Shi）說，依賴波斯灣能源的國家已逐漸認知到，若要恢復運輸，就必須與伊朗接觸。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。