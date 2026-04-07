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國民黨主席鄭麗文今（7）日開啟六天五夜的訪中行程，國民黨上午10時召開記者會說明，國民黨副主席張榮恭表示，此次出訪以和平為目的，而國民黨鄭主席的思考是，「我們不能夠讓執政者抱著神主牌，帶著人民往火坑裡衝」。鄭麗文上午10時於黨部召開「2026和平之旅」啟程中外記者會。張榮恭致詞時表示，鄭麗文以和平為出發點、以和平為目的地，但人類的和平，始終不是那麼容易唾手可得，當中還要面臨很多艱辛，包含不同意見者的扭曲、污蔑，但國民黨鄭主席的思考是，「我們不能夠讓執政者抱著神主牌，帶著人民往火坑裡衝」。張榮恭提到，作為在野黨，能做的是給人民提供不同的選擇，在兩岸要和解還是衝突？和平還是戰爭？2005年他和鄭主席追隨連戰「和平之旅」，同樣是基於這種思考，「2005年人民選擇了和平的路線，我們現在依然要給人民提供這種希望」。張榮恭指出，兩岸共同追求緩解台海局勢，和中美之間的互動，沒有必然的聯動關係，他也批評，國民黨黨主席整整10年，沒有訪問中國，台海局勢也變成國際公認的兵凶戰危。他說，2024年大選時，國民黨候選人的訴求是「戰爭與和平的選擇」，將近兩年驗證的結果，確實是如此，而「兩岸的政黨能夠坐下來共議和平，本身就是歷史的大事」。