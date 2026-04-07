我是廣告 請繼續往下閱讀

沈玉琳住院失去尊嚴 便意忍4天尷尬求助護理師

▲沈玉琳（右）因不習慣包尿布躺著排便，竟異想天開用「狗爬式」醞釀情緒，恰巧被護理師撞見。（圖／TVBS提供）

沈玉琳大病初癒 鬆口夫妻感情更緊密

沈玉琳在停工八個月後，現身 TVBS《11點熱吵店》分享一路以來的抗病心路歷程！回憶起剛入院前期無力自理，穿尿布、裝導尿管等過程讓他直呼「首次感受到失去尊嚴的衝擊」，坦言忍了4天的便意，最後實在忍不住才求助護理師。對此，沈玉琳感性表示，這種視病如親的專業態度讓他深感敬佩，直呼：「太溫柔。」沈玉琳坦言住在加護病房期間，首次感受到失去尊嚴的衝擊，同時也體會到第一線醫護人員的偉大。他分享入院前期無力自理，穿上尿布、裝導尿管等過程，讓他感到尷尬，甚至因為不好意思，硬是忍了三天的便意，直到第四天實在受不了才求助護理師。沈玉琳表示護理師不僅毫無怨言，還極其細心地幫他清洗、換尿布，屢屢在節目上向護理師致上最高敬意。值得一提的是，沈玉琳因不習慣包尿布躺著排便，竟異想天開用「狗爬式」醞釀情緒，恰巧被護理師撞見，直問：「你在幹什麼？」彆扭的經歷讓他印象深刻。談起這場突如其來的大病，沈玉琳表示竟成為家庭關係的轉捩點，他與老婆芽芽結婚15年，常為瑣事「三天一小吵、五天一大吵」，與10歲女兒的對話也不多。但生病後，夫妻倆從「不吵」到「溫柔對話」，相處模式徹底改變，老婆還天天接送他、帶他運動，夫妻關係更為緊密。對此好友阿Ken聽完後，立刻開玩笑表示：「玉琳哥，為了你的家庭與愛情，你還是先不要回來好了。」沈玉琳大病初癒，他承諾在正式回歸之前，會常回來上節目暖身，要大家不要擔心。更多精彩的節目內容，敬請鎖定4/7（二）晚間11點TVBS 42頻道《11點熱吵店》。