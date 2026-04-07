我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺隊今（6）日在主場以115：102 擊退費城76人。即便打出一場精彩的勝利，聖城球迷的心情卻相當沉重，因為頭號球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在比賽中因肋骨受傷提前退場，僅出賽16分鐘。賽後馬刺代理總教練強森（Mitch Johnson）針對文班亞馬的傷勢給出了最新回應，他坦言應該沒什麼大礙。文班亞馬在此役表現依舊高效，離場前僅花16分鐘便以11投7中的命中率攻下17分，外帶5籃板、1助攻與1阻攻，正負值為+7。然而，他在比賽過程中感到肋骨不適，隨後未再重返球場。馬刺隊代理總教練強森（Mitch Johnson）在賽後受訪時，對這位當家球星的傷勢抱持謹慎但樂觀的態度。強森表示：「目前還沒有進一步更新。但我認為一個積極的信號是，他在上半場最後4、5分鐘覺得自己可以回到場上，而且確實打完了。從我的角度來看，這是一個好兆頭。」但考量到他近期剛克服腳踝痠痛，肋骨傷勢是否會導致例行賽提前報銷，仍是未知數。健康問題下，文班亞馬目前正面臨聯盟「65場出賽規定」的巨大壓力。根據NBA規定，球員必須出賽至少65場，每場至少15分鐘才有資格角逐年度MVP、DPOY與年度最佳陣容等個人獎項。目前文班亞馬已累積64場達標出賽，這意味著在例行賽僅剩3場的情況下，他必須再出賽1場才能保住獲獎資格。若這記肋骨挫傷導致他賽季提早報銷，即使他本季繳出24.7分、11.5籃板、3.1阻攻的史詩級數據，也將因資格不符被迫退出MVP大熱門的行列。文班亞馬想得到MVP的渴望，早已表露無遺。日前他曾直言：「我非常在乎MVP，若要成為偉大的一員，就不能錯過任何機會。」在領袖缺陣的情況下，馬刺的小將們展現了驚人的戰力。首輪新秀卡斯特（Stephon Castle）此役扛起重任，出賽31分鐘繳出19分、13助攻與10籃板的大三元成績單；另一名菜鳥哈珀（Dylan Harper）也從板凳出發貢獻17分。儘管馬刺目前以60勝的姿態穩坐西區第二，並拿下自2019年以來的首張季後賽門票，但全城的焦點仍鎖定在對陣拓荒者的比賽，文班亞馬是否會披掛上陣，將決定這名當代神獸能否獲得應有的歷史榮譽。