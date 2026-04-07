韓國女團IVE由秋天、安兪真、Rei、張員瑛、Liz、李瑞等6人組成，雖然來過台灣無數次，但今年9月將首度登上台北小巨蛋開唱，原定9月11日、12日唱2天，主辦單位Live Nation Taiwan 理想國今（7）日稍早正式宣布加場，9月13日再唱一天，票價維持不變： 7800元（VIP）、5800元、4800元、3800元、2800元、2300元、800元，4月8日（星期三）上午11點在tixCraft拓元售票系統正式開賣。
IVE台北小巨蛋演唱會9/13加場 4/8拓元開賣
IVE的9月11日、12日台北小巨蛋演唱會已於4月3日開賣，由於沒有實名制，加上一人可買4張，所以2萬張票券開賣即完售，主辦單位稍早宣布9月13日加場，「DIVE確定加場！全新巡迴3天攻蛋《IVE WORLD TOUR <SHOW WHAT I AM> IN TAIPEI》9月11-13日，台北小巨蛋華麗開唱。」這次一樣沒有太多限制，統一在明天（4/8）上午11點於拓元售票。
📌IVE台北小巨蛋加場資訊：
時間：2026年9月11日（五）19:00
2026年9月12日（六）18:00
2026年9月13日（日）18:00 加場
地點：台北小巨蛋
票價：7800元（VIP）、5800元、4800元、3800元、2800元、2300元、800元
●VIP內容：包含演前Soundcheck、優先入場、VIP掛繩和吊牌一組、周邊商品優先購買權（限演出現場有販售時），完整詳情請至拓元售票頁面
加場開賣時間：4月8日（星期三）上午11:00
售票系統：tixCraft拓元售票
售票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_ive
IVE是STARSHIP娛樂在2021年推出的女子團體，成員包含秋天、安兪真、Rei、張員瑛、Liz、李瑞等6人，她們推出的歌曲順耳、旋律容易記得，成名曲有〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈I AM〉、〈REBEL HEART〉等，使得她們出道後就成為南韓大勢女團，特別深受小學生喜愛，因此有「小學生總統」稱號。
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IVE的9月11日、12日台北小巨蛋演唱會已於4月3日開賣，由於沒有實名制，加上一人可買4張，所以2萬張票券開賣即完售，主辦單位稍早宣布9月13日加場，「DIVE確定加場！全新巡迴3天攻蛋《IVE WORLD TOUR <SHOW WHAT I AM> IN TAIPEI》9月11-13日，台北小巨蛋華麗開唱。」這次一樣沒有太多限制，統一在明天（4/8）上午11點於拓元售票。
📌IVE台北小巨蛋加場資訊：
時間：2026年9月11日（五）19:00
2026年9月12日（六）18:00
2026年9月13日（日）18:00 加場
地點：台北小巨蛋
票價：7800元（VIP）、5800元、4800元、3800元、2800元、2300元、800元
●VIP內容：包含演前Soundcheck、優先入場、VIP掛繩和吊牌一組、周邊商品優先購買權（限演出現場有販售時），完整詳情請至拓元售票頁面
加場開賣時間：4月8日（星期三）上午11:00
售票系統：tixCraft拓元售票
售票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_ive
IVE是STARSHIP娛樂在2021年推出的女子團體，成員包含秋天、安兪真、Rei、張員瑛、Liz、李瑞等6人，她們推出的歌曲順耳、旋律容易記得，成名曲有〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈I AM〉、〈REBEL HEART〉等，使得她們出道後就成為南韓大勢女團，特別深受小學生喜愛，因此有「小學生總統」稱號。