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▲YTR一隻阿圓（如圖）常常有美食吃播，但還是可以維持好身材，讓粉絲非常羨慕。（圖／翻攝一隻阿圓IG@nanaciaociao）

人氣YouTuber「一隻阿圓」近期在IG釋出一組內衣形象寫真，連換深紫、極致黑、可可棕三套精緻內衣，凹凸有致的火辣身材看得見。貼文發出後瞬間引爆粉絲討論，短時間內吸引超過2萬人按讚。其實這不是阿圓第一次秀出好身材，先前也有人曾經質疑一隻阿圓的傲人胸圍，是不是有做醫美，她過去也曾出面也澄清，一切是純天然，也歸功於家裡的飲食習慣。一隻阿圓目前YouTube頻道訂閱數96萬，即將破百萬。她長期深耕旅遊、美食與韓流生活內容，在社群上有極高人氣，她於貼文中表示，原來自覺還在趕工狀態，甚至差點忘了正在休連假，並寫道：「清明連假！我居然忘記。還在上班中，好久沒有拍專櫃內衣品牌的拍攝了。」畫面中，阿圓俐落的招牌棕色短髮搭配簡約珍珠項鍊，成功駕馭不同色系的內衣風格。不論是深紫色的優雅、黑色的神祕，或是棕色的知性，都將其纖細腰身與飽滿上圍襯托得恰到處處，都有日系名模般的精緻質感。隨著身材曲線屢成話題，部分網友曾公開質疑其傲人上圍是否經過醫美「人工開發」。對此，阿圓過去曾正面回應澄清，強調好身材是純天然。她表示，小時候媽媽常自製木瓜牛奶，加上家裡對飲食嚴格控管，平常不會吃油炸類食品，所以體態能夠維持健美。寫真曝光後，粉絲也對她的身材感到讚嘆，「阿圓好美」、「真的很美」、「世界和平大愛」、「阿圓 太辣了」。還有粉絲認為，平常追蹤一隻阿圓頻道，有很多美食吃播，能吃一直吃美食還可以有平坦的小腹，真的讓粉絲羨慕不已。