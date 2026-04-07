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國民黨彰化縣長戰況詭譎，原先立委謝衣鳯強勢表態，但因家人不支持，連帶影響國民黨高層決策，傳出有意徵召前考紀會主委魏平政參選。組發會主委李哲華今(7)日證實，上周黨中央已經授權組發會徵召，不會採取初選或協調民調。同時為了讓徵召順利，現任黨部主委謝衣鳯升任黨副秘書長，並由全國農會理事長蕭景田回任，相關作業今天已經上簽給主席，相信很快人事就會發布。針對彰化縣布局一事，國民黨組發會主委李哲華今表示，從原有的謝衣鳯、柯程訪、洪榮章到外界推薦的新北劉和然、魏平政律師，都是國民黨內非常優秀的參選提名同志，彰化縣有特殊的政治環境，國民黨中央一直思考怎麼樣是最大勝選方案。李哲華說，上周台中、新竹兩個地方的初選跟協調民調出席後，召開提名審核會，再度盤點22縣市，當天提名審核委員會都是歷任秘書長、了解地方生態，只剩下嘉義縣跟執政的彰化縣，因應未來選情變化，上周中央授權通過組發會進行徵召，不會採取任何初選或協調民調，由組發會跟地方黨部進行上述人選，找出要有強烈意願跟勝選條件。李哲華也說，因應整個作業，會就縣黨部主委調整，為了讓後續徵召作業順利，讓謝衣鳯升任黨副秘書長，原有的黨部主委商請全國農會理事長蕭景田回任，除了縣長徵召工作外，還有鄉鎮市議員等提名，工作都要盡快啟動，才能把地方選情穩固，相關的作業今天已經上簽給主席，相信很快就會人事發佈。