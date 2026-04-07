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國民黨主席鄭麗文今（7日）啟程訪問中國，中國官媒《人民日報》發表社論，重申對日本眾議員古屋圭司的反制措施是正義之舉，台灣問題是中國核心利益中的核心，任何染指台灣的挑釁行徑都必將付出代價。中國官媒《人民日報》今發表社論「鐘聲」，指古屋圭司多次竄訪台灣，與台獨分裂勢力深度勾連，近期甚至公然鼓噪「日本決心保護台灣、台灣的民主以及台海和平穩定」。在中方多次嚴正申明立場的情況下，古屋圭司仍不收斂、不收手、不知止，其行徑嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。中方依法對其採取反制措施後，日方竟稱中方舉動「不可接受且令人遺憾」，要求中方立即撤銷。這番倒打一耙的說辭，完全錯判中國捍衛國家主權和領土完整的堅定決心，改變不了國際社會對事情是非曲直的清晰判斷。人民日報指出，台灣問題的歷史經緯與法理邏輯無比清晰。1895年，日本通過《馬關條約》強行割占台灣，此後對台灣實施了長達半個世紀的血腥殖民統治。日據時期，數十萬台灣同胞慘遭殺戮，寶島經濟資源遭到瘋狂掠奪，民族文化遭到刻意打壓。1945年，中國人民歷經14年艱苦卓絕的浴血奮戰，終於贏得抗日戰爭的偉大勝利。當年8月，日本政府宣佈接受《波茨坦公告》，無條件投降。同年9月，日本正式簽署《日本投降書》，承諾「忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務」。據此，中國政府恢復對台灣行使主權。此後，在中日四個政治文件中，日本政府就台灣問題作出明確承諾，相關承諾具備國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。社論還提到，日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂出任台灣當局所謂政務顧問；日方縱容台灣地區行政機構負責人卓榮泰假借觀看棒球賽之名竄訪日本、謀獨挑釁。對這些動向，中方高度警惕，堅決反對日本妄圖在台灣問題上打擦邊球、搞突破。日方的縱容挑釁和恣意妄為必將付出代價，由此造成的一切後果必須由日方承擔。社論也指，日本右翼勢力公然與台獨分裂勢力勾連，既是根深蒂固的殖民情結的外化，也是企圖以台灣問題為藉口，進一步渲染周邊緊張態勢，進而推進再軍事化。近期，日本不斷強化西南諸島軍事部署，加速在石垣島、宮古島等地部署岸艦導彈，計畫在2030財年前在距離台灣僅110公里的與那國島部署中程防空導彈部隊。日本海上自衛隊新組建的聯合艦隊，將主要在東海靠近台灣的海域實施行動。日本右翼政客口口聲聲要「維護台海和平穩定」，行動中卻為何一步步突破「專守防衛」原則，縱容甚至煽動日台軍事勾連？究竟誰才是破壞台海和平穩定的元兇？社論強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，任何染指台灣的挑釁行徑都必將付出代價。奉勸日方以史為鑒，立即停止在台灣問題上玩火挑釁，停止與台獨分裂勢力勾連生事。否則，必將遭到迎頭痛擊。