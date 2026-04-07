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PCB載板廠商南電（8046）3日公布3月合併營收42.91億元，月增35.5%，年增39%，為近三年新高，也是睽違35個月之後重新站上40億元大關；第1季營收111.77億元，持平上季或微增，年增32.1%。南電去年歸屬母公司淨利約19.47億元，去年全年累計每股稅後純益為3.01元，較前一年度僅0.32元改善。另外董事會拍板對去年獲利配息2元。南電展望後市，將持續強化高值化產品布局，並攜手客戶深耕ABF載板領域，積極開發AI雲端運算相關應用，包括伺服器處理器與客製化晶片（ASIC）等高效能產品，以因應龐大資料傳輸需求。同時，將布局垂直、水平及跨區域擴展交換器載板，優化產品結構。在BT載板方面，南電開發新世代行動裝置的5G天線模組、電源管理晶片及智慧眼鏡等產品開發，並切入光通訊市場，朝光收發模組量產邁進；車用電子部分，則聚焦車用處理器與網通晶片載板，提升整體獲利動能。至於一般電路板，受惠資料中心與伺服器需求升溫，HDI與多層板需求同步增長，南電將開發並量產AI伺服器顯示卡與新世代伺服器網通卡，持續擴大市場布局。此外，南電母公司南亞（1303）指出，AI與雲端服務深度融合，推動整體電子材料需求快速擴張，從上游CCL、銅箔、玻纖布到下游載板全面受惠，形成強勁成長動能。南電3月繳出亮眼財報，帶動今日股價表現強勁，來到漲停價624元，並且截至上午11點47分有3554張排隊購買。