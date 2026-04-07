我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔碧珈（如圖）因否認與鄭健樂戀情，導致他被嘲諷是癡漢。（圖／微博@港劇辣評社）

58歲香港藝人鄭健樂去年12月，傳出與小21歲富家千金崔碧珈的父女戀，當時男方高調認愛，不料之後女方出面否認戀情，讓外界霧裡看花，鄭健樂還慘被貼上癡漢標籤。而時隔4個月後，鄭健樂近日受訪時提到這段戀情，強調兩人的確交往過，還曬出雙方的對話截圖佐證，但他也坦承因外界壓力已分手，並喊話網友不要再騷擾崔碧珈。鄭健樂去年高調認愛小21歲崔碧珈，不料女方隨後否認戀情，表示兩人僅是朋友關係，導致鄭健樂遭嘲是癡漢，還有人直批他「癩蛤蟆想吃天鵝肉」，並質疑兩人僅是砲友關係。而時隔4個月，據《香港01》報導，鄭健樂表示在去年11月透過IG結緣崔碧珈，女方邀請他當私人健身教練，為音樂會做準備，兩人也因此關係升溫，在第二堂課就開始交往。鄭健樂也曬出雙方對話截圖佐證交往事實，兩人多次互稱對方「Baby」，還會互相告白「I love you」，並將12月12日訂為交往紀念日，甚至還一度談及婚姻計畫。鄭健樂也表示兩人價值觀契合，相處非常融洽，還曾通話長達9小時，但他也強調交往期間，只有牽手、擁抱、親吻的互動，沒有發生性關係，間接否認外界對於他們砲友的猜測。然而，鄭健樂與崔碧珈最終仍因外界輿論分手，他透露交往期間不斷傳出謠言，甚至他還遭爆有新歡，讓女方出現誤會，雖然都不是事實，但還是為兩人帶來非常大的壓力，最終女方選擇分手。不過目前鄭健樂的手機螢幕仍是兩人親密合照，崔碧珈甜笑站在他前方，看起來非常甜蜜。而鄭健樂表示自己說出真相，只是想證明自己清白，也喊話外界不要再騷擾崔碧珈。鄭健樂在2005年參加《香港先生》競選，奪得「健力組」冠軍後踏入演藝圈，參演過《師奶股神》、《搜神傳》等劇集，目前除了當演員外，也從事健身教練工作。而他在2021年與結婚20年的妻子離婚後，養育兩名患有自閉症的兒子，目前他撫養大兒子，小兒子則跟媽媽生活。崔碧珈以性感形象和傲人身材聞名，被外界稱為「性感女神」，曾參演《喜愛夜蒲2》、《辣警霸王花》等電影。近年崔碧珈將工作重心轉向歐洲，經營電影製作，並在2026年以創始人身分籌備《高影國際電影節》。