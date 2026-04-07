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為何是16分鐘？解鎖「傷病寬限條款」

至少出戰65場比賽。



其中63場比賽需打滿至少20分鐘。



允許最多2場比賽介於15至20分鐘之間（需因傷退場）。





目前的挑戰： 今日的16分鐘雖符合「15-20分鐘」的傷退寬限標準（若此前未用完兩次名額），但他的總場次仍停留在64場。





今日的16分鐘雖符合「15-20分鐘」的傷退寬限標準（若此前未用完兩次名額），但他的總場次仍停留在64場。 晉級條件： 他必須在剩餘的3場比賽中至少再出戰1場，且該場比賽必須打夠20分鐘，才能正式跨過65場的硬性門檻，獲得競爭DPOY等各大獎項的門票。





聖安東尼奧馬刺隊今（7）日在主場迎戰費城76人，雖然球隊最終以115：102取勝，但核心球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）的傷情卻讓全場驚出一身冷汗。在比賽進行到第二節時，文班亞馬因在今日馬刺對陣76人的比賽中，最令球迷不解的是：文班亞馬在第二節肘部與肋骨受撞擊顯得極度痛苦，並已返回更衣室檢查，為何隨後又在第二節末段「強行回歸」？雖然最終在第三節因傷勢加劇正式退場，但這短短的出賽時長，背後可能隱藏著極其精密的獎項佈局。根據NBA勞資協議（CBA）針對年度獎項（如MVP、DPOY、年度第一隊）的評選規定，球員必須出滿65場比賽。然而，規則中有一條關鍵的「傷病寬限條款」：球員在賽季中允許有比賽，即便出賽時間介於之間，只要是因為受傷退場，仍可被計入這65場的「有效場次」。文班亞馬今日最終定格在16分鐘，剛好跨過了15分鐘的最低門檻。這意味著：如果他第二節受傷後直接休息，今日出賽場次將因時長不足而被視為「無效」；但因為他「回歸」並撐到了16分鐘，這場比賽成功轉化為根據馬刺隊記古茲曼（Matt Guzman）指出，文班亞馬在受傷退場前共出戰了，高效貢獻17分、5籃板與3阻攻。雖然這16分鐘將計入他的賽季總出場場次統計，但根據NBA現行的獎項評選規定（65場門檻），這場比賽並不能算作「有效場次」。根據勞資協議，球員若要角逐年度MVP、最佳防守球員（DPOY）或年度最佳陣容（All-NBA），必須滿足以下條件：目前文班亞馬本賽季已累積出戰比賽。在馬刺例行賽僅剩最後3場的情況下，文班亞馬的評選資格已進入倒計時：現場播報員提到，文班亞馬今日短暫回歸時明顯動作受限，這極大機率是教練團與醫療團隊協商後的結果——。對於文班亞馬而言，本季他在防守端的統治力無人能敵，若因為場次不足（如 64 場）而與歷史性的 DPOY 獎項擦身而過，對球員個人與馬刺球團來說都是巨大的遺憾。今日這 16 分鐘的「驚魂演出」，極有可能是為了確保在接下來的賽程中，球隊有更大的彈性空間來安排他「最後一場」的出賽計畫。儘管文班亞馬本季展現了統治級的防守表現，被視為DPOY的頭號熱門，但左肋骨的挫傷可能影響他最後一週的出勤機率。對於馬刺球團而言，目前正處於備戰季後賽的關鍵期，如何在保護這位「建隊基石」的健康與爭取歷史級個人榮譽之間取得平衡，將成為教練團接下來幾天的最大難題。