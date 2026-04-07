女星伊能靜日前在陸綜《我們的爸爸2》中，吐露2015年決定再婚嫁給中國演員秦昊的關鍵心路歷程。她坦言，當時能跨出那一步，完全是因為兒子庾恩利（小哈利）的一句暖心回應。那時年幼的小哈利鼓勵她勇敢追愛，更對伊能靜說：「你希望我幸福，那為什麼你會覺得我不希望你幸福呢？」這句話化解了伊能靜心中所有焦慮，讓她感動不已，至今難忘。
伊能靜親吐再婚心路歷程 把兒子擺在第一位
伊能靜與前夫庾澄慶育有長子小哈利，離婚後於2015年與秦昊共組家庭並育有女兒米粒。她在節目中回憶，剛開始認識秦昊時，便採取直白且坦誠的方式與兒子溝通。她告訴兒子：「媽媽覺得可以開始去認識一個人，我也想找一個像朋友一樣的人，他是不是可以跟你一起來照顧我。」
伊能靜說自己在對話中，刻意避開「陪伴」二字。她細膩地觀察到孩子的心理，認為「小孩不覺得他需要媽媽以外的陪伴」，因此選擇以「共同照顧媽媽」的角色定位，讓孩子在心理上更能接受新成員的加入。
為了維持家庭和諧，伊能靜在安排雙方見面前做足了心理建設。她透露，當時小哈利稱呼秦昊為「小昊哥哥」，她也曾引導兒子：「萬一你有什麼事情照顧不了我的時候，你可以去跟哥哥說。」透過這種漸進式的鋪陳，讓兩人的關係建立在互助與朋友的基礎上，而非強加的父子關係。
小哈利超成熟1句話暖哭伊能靜 她至今難忘
隨著與秦昊的感情趨於穩定並進入論及婚嫁的階段，伊能靜再次徵詢兒子的意見，甚至做好「只要兒子反對就不結」的心理準備。她當時問小哈利：「我可能想要跟他結婚了，你覺得呢？」
沒想到，小哈利展現出超越年齡的成熟，反問母親：「你希望我幸福，那為什麼你會覺得我不希望你幸福呢？」。伊能靜表示，那一刻她深切感受無比的欣慰，這句話讓她至今難忘，一講起來還是忍不住眼眶泛淚，現場其他來賓也全都被小哈利的成熟態度給暖哭；這段由兒子「親自認可」的婚姻，如今也成為演藝圈中一段溫馨的佳話。
資料來源：微博＠中網傳播
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伊能靜與前夫庾澄慶育有長子小哈利，離婚後於2015年與秦昊共組家庭並育有女兒米粒。她在節目中回憶，剛開始認識秦昊時，便採取直白且坦誠的方式與兒子溝通。她告訴兒子：「媽媽覺得可以開始去認識一個人，我也想找一個像朋友一樣的人，他是不是可以跟你一起來照顧我。」
伊能靜說自己在對話中，刻意避開「陪伴」二字。她細膩地觀察到孩子的心理，認為「小孩不覺得他需要媽媽以外的陪伴」，因此選擇以「共同照顧媽媽」的角色定位，讓孩子在心理上更能接受新成員的加入。
為了維持家庭和諧，伊能靜在安排雙方見面前做足了心理建設。她透露，當時小哈利稱呼秦昊為「小昊哥哥」，她也曾引導兒子：「萬一你有什麼事情照顧不了我的時候，你可以去跟哥哥說。」透過這種漸進式的鋪陳，讓兩人的關係建立在互助與朋友的基礎上，而非強加的父子關係。
隨著與秦昊的感情趨於穩定並進入論及婚嫁的階段，伊能靜再次徵詢兒子的意見，甚至做好「只要兒子反對就不結」的心理準備。她當時問小哈利：「我可能想要跟他結婚了，你覺得呢？」
沒想到，小哈利展現出超越年齡的成熟，反問母親：「你希望我幸福，那為什麼你會覺得我不希望你幸福呢？」。伊能靜表示，那一刻她深切感受無比的欣慰，這句話讓她至今難忘，一講起來還是忍不住眼眶泛淚，現場其他來賓也全都被小哈利的成熟態度給暖哭；這段由兒子「親自認可」的婚姻，如今也成為演藝圈中一段溫馨的佳話。