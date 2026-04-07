串流平台Netflix今（7）日宣布推出專為 8 歲以下兒童設計的全新「Netflix 兒童樂園」App，集結了最新節目、電影與互動遊戲，所有會員皆可使用，且保證無廣告、免額外付費，讓爸媽可以安心地讓孩子觀看。目前該App已經在美國、加拿大、英國、澳洲、菲律賓及紐西蘭搶先上線，預計將於4月28日於全球正式推出，台灣應該也會同步釋出。
「兒童樂園」App支援離線模式
根據Netflix動畫影集暨兒童親子節目副總裁約翰德達里安表示：「希望打造的世界裡，孩子不只可以觀賞喜歡的故事，還能與喜歡的角色互動。」用戶者下載App後並登入帳號，就能暢玩新遊戲，且所有遊戲都支援「離線模式」，對於需要搭乘長程飛機或帶孩子外出購物的家長來說，會是不錯的選擇。
家長5項把關機制
除了豐富的娛樂內容，Netflix也為家長量身打造了完善的控制功能，讓大人能夠安心放手讓孩子遊玩。家長控制功能包含：
1.獨立的兒童專區：僅提供適合該年齡層的內容。
2.自訂年齡分級：家長可依據孩子年齡自行調整設定。
3.影片封鎖功能：可過濾並阻擋不適合的特定節目或電影。
4.PIN 碼鎖定：避免孩子不小心切換並誤用成人使用者帳號。
5.觀影記錄與活動工具：方便家長隨時掌握孩子觀看的內容。
兒童內容躍升第二大類別
根據資料顯示，兒童內容目前已躍升為 Netflix 第二大熱門類別。為滿足廣大親子觀眾的需求，Netflix預告將帶來多部強檔新作，包含即將迎來第3季的《寶貝垃圾車》、推出全新集數的《動物謎案》，以及能帶領孩子認識農場生活與培養問題解決能力的全新音樂劇節目《Young MacDonald》。
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根據Netflix動畫影集暨兒童親子節目副總裁約翰德達里安表示：「希望打造的世界裡，孩子不只可以觀賞喜歡的故事，還能與喜歡的角色互動。」用戶者下載App後並登入帳號，就能暢玩新遊戲，且所有遊戲都支援「離線模式」，對於需要搭乘長程飛機或帶孩子外出購物的家長來說，會是不錯的選擇。
家長5項把關機制
除了豐富的娛樂內容，Netflix也為家長量身打造了完善的控制功能，讓大人能夠安心放手讓孩子遊玩。家長控制功能包含：
1.獨立的兒童專區：僅提供適合該年齡層的內容。
2.自訂年齡分級：家長可依據孩子年齡自行調整設定。
3.影片封鎖功能：可過濾並阻擋不適合的特定節目或電影。
4.PIN 碼鎖定：避免孩子不小心切換並誤用成人使用者帳號。
5.觀影記錄與活動工具：方便家長隨時掌握孩子觀看的內容。
兒童內容躍升第二大類別
根據資料顯示，兒童內容目前已躍升為 Netflix 第二大熱門類別。為滿足廣大親子觀眾的需求，Netflix預告將帶來多部強檔新作，包含即將迎來第3季的《寶貝垃圾車》、推出全新集數的《動物謎案》，以及能帶領孩子認識農場生活與培養問題解決能力的全新音樂劇節目《Young MacDonald》。