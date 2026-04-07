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民眾黨立委李貞秀近期爭議頻傳，她先前才在直播中自爆，早在2022年初次踏入黨部時，便透過所謂「海選」表達參選竹北市長的意願，並以經典古裝劇《後宮甄嬛傳》女主角甄嬛自比，形容從單純的小白兔蛻變為擅長權謀之人，甚至自封「鈕祜祿貞秀」。對此，政治評論員、前民眾黨幕僚吳靜怡揭露事實真相，並怒反擊：「我才是真的鈕祜祿氏！」吳靜怡日前在政論節目《台灣向前行》中表示，她在2019、2020年間即負責新竹市與新竹縣相關事務，並坦言柯文哲在2021年就叫她準備去選竹北市長，「什麼時候有海選？請問一下李貞秀，什麼時候竹北市長有海選機制？不是，當然是要自己經營起來的嘛！我才是真的鈕祜祿氏！」吳靜怡回憶，當時前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年也有意角逐竹北市長，柯文哲甚至曾對林說過「要選竹北市長，那要跟Grace要談好」，至於當時從未有李貞秀這號人物。她也不客氣直說了：「你們這些不管是真老二、還是假老二，在爭的都是老二而已，本來我應該是老大的！」談及最終未參選原因，吳靜怡指出情勢相當明確，當時民進黨推出「全台最帥、出現自帶香氣」的鄭朝方，國民黨則提名「藍綠通吃」的前立委林為洲，再加上時任竹北市長秘書的郭漢章也投入選戰，讓她認為民眾黨幾乎沒有勝算。因此吳靜怡主張，應將重心放在議員提名，而非強行推出市長人選，這一點也與新竹市長高虹安當時的看法一致，即「這些人出來選不會贏」。「李貞秀是聰明的！」吳靜怡進一步說明，如今又將2022年的往事再拿出來炒作一次，實際上可能是劍指2026。她分析，若民眾黨對李貞秀祭出停權處分，李也可能反過來宣布參選竹北市長，甚至喊話藍白合應透過初選民調決勝負，更以其立場形容道：「我李貞秀現在的聲量最大，為什麼不能選竹北市長？」此外，吳靜怡直言，李貞秀在直播中以中國宮廷文化比喻民眾黨後宮狀況，顯示其對黨內並不認同，「她根本就瞧不起民眾黨」，因為柯文哲不是她的「朕」，更不用說現任黨主席黃國昌，也難以被其放在眼裡，這也讓民眾黨中評會未來如何處理此案，陷入相當棘手的局面。