出國旅遊帶伴手禮回台，最怕踩到檢疫紅線，最常見的就是攜帶豬肉及相關製品入境，將處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。近日就有民眾在韓國旅遊時，因想帶含牛肉成分的泡麵回台，擔心觸法而上網求助，對此有內行網友建議，其實動植物防疫檢疫署已推出官方LINE查詢服務，只需輸入品名即可快速得知是否違規、需要檢疫，多數常見物品都能一秒回覆，也能選擇真人客服親自協助。
出國買伴手禮怕帶回台灣被罰錢！內行教1招秒得到解答
日前一名網友在Threads發文表示，自己人在韓國旅遊，看到一款想帶回台灣的泡麵，但因成分疑似含有牛肉粉，不確定是否能入境，因此詢問大家：「拍謝再問一次，這可以帶回台灣嗎？」
貼文曝光後，有內行網友建議，遇到這類問題可以直接透過動植物防疫檢疫署的LINE官方帳號查詢，「要帶回來的東西，都直接問他他會跟你說」，而且幾乎能即時回覆，「有一些困擾的東西，能幫忙當下解答」，吸引超過7500名網友按讚，直呼非常實用。
防檢署官方LINE查詢服務太實用！實測1秒判定違禁品
事實上，防檢署早在2021年就推出這項服務，民眾若在國外購買伴手禮，對於是否違規或需不需要申報有疑問，只要加入LINE官方帳號並輸入「物品名稱」，系統就會回覆相關檢疫規定，不需要輸入完整句子、標點符號，「大家時常詢問的檢疫物都能查得到」，若遇到系統無法判定的情況，也可轉由真人客服協助。
《NOWNEWS》記者實測發現，在LINE聊天室輸入「牛肉泡麵」後，確實立即收到回覆。官方說明，速食麵（包含粥、米粉等）並不屬於應實施動物檢疫的品項，因此在檢疫規定上沒有額外限制；若仍無法自行判斷，建議主動至入境時的動植物檢疫櫃檯詢問，只要誠實申報通常不會受罰。
🟡動植物防疫檢疫署LINE官方帳號：https://page.line.me/eqq3136f
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日前一名網友在Threads發文表示，自己人在韓國旅遊，看到一款想帶回台灣的泡麵，但因成分疑似含有牛肉粉，不確定是否能入境，因此詢問大家：「拍謝再問一次，這可以帶回台灣嗎？」
貼文曝光後，有內行網友建議，遇到這類問題可以直接透過動植物防疫檢疫署的LINE官方帳號查詢，「要帶回來的東西，都直接問他他會跟你說」，而且幾乎能即時回覆，「有一些困擾的東西，能幫忙當下解答」，吸引超過7500名網友按讚，直呼非常實用。
事實上，防檢署早在2021年就推出這項服務，民眾若在國外購買伴手禮，對於是否違規或需不需要申報有疑問，只要加入LINE官方帳號並輸入「物品名稱」，系統就會回覆相關檢疫規定，不需要輸入完整句子、標點符號，「大家時常詢問的檢疫物都能查得到」，若遇到系統無法判定的情況，也可轉由真人客服協助。
《NOWNEWS》記者實測發現，在LINE聊天室輸入「牛肉泡麵」後，確實立即收到回覆。官方說明，速食麵（包含粥、米粉等）並不屬於應實施動物檢疫的品項，因此在檢疫規定上沒有額外限制；若仍無法自行判斷，建議主動至入境時的動植物檢疫櫃檯詢問，只要誠實申報通常不會受罰。
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