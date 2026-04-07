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國民黨主席鄭麗文今（7）日開啟六天五夜的訪中行程，國民黨並於上午10點召開記者會說明，強調兩岸和平其實沒有很困難，希望台灣內部的政黨政治，回歸理性的競爭、回歸人民福祉為上。有星媒分析，對鄭麗文來說，這趟行程是一場身分轉換的確認，也有濃厚的路線宣示意味，不過她這回訪中測試的，終究還是國民黨自己。新加坡《聯合早報》社論指出，這次出訪不應只從兩岸關係觀察，而要看見它同時牽動國民黨內部的權力排序、資源流向、選舉布局，黨主席是否有能力掌握兩岸話語權，向來是國民黨領袖能否坐穩位置的重要因素。2005年連戰「和平之旅」操盤手、現任國民黨副主席張榮恭最近反覆強調，這次邀訪安排與當年「連胡會」的規格、表述方式一樣，體現善意、對等與尊嚴，既是在替北京的邀請形式背書，也是在替鄭麗文塑造歷史地位。只不過，20年後的現在，台海局勢已更加敏感，即便在北京因表述而受到稱讚，回到台灣可能變成「票房毒藥」，但迎合台灣輿論的說法，在中國又可能引發反彈。從鄭麗文近期的發言來看，她也知道這條線若要走下去，光靠對北京釋放善意是不夠的，所以她在接受美國媒體訪問時也強調，改善兩岸關係與深化台美合作可以並行，台灣不應成為衝突的引爆點，亦表明支持必要國防與對美軍事合作，但軍購預算須在資訊透明與程序完備之下接受審查。分析認為，多年來，國民黨在兩岸問題上的困境，不在於缺乏主張，而在於很難讓中間選民相信，藍營一旦向北京靠近，社會直覺往往先問：「與美國的距離怎麼辦？台灣的安全感又放在哪裡？」而鄭麗文顯然想回答這些疑問，所以她行前一再把「和平穩定」、「兩岸與台美可並行不必對立」掛在嘴邊，試圖說服社會，國民黨有能力走一條平衡的路，尤其在當前世界局勢動盪下，「避險」、「降溫」、「留下緩衝空間」這類說法，就越容易獲得共鳴。然而，分析也指出，鄭麗文行前提到的「全世界奉行一中政策」等話語，與北京近來的對台主張頗為相近，這在中國或許能換來善意與掌聲，在台灣卻很容易引發戒心，迅速成為對手攻擊的破口；因此，鄭麗文中國行測試的，終究還是國民黨自己。至於測試內容，該篇社論認為，重點在於這個政黨有沒有能力在今天的台灣，提出一條「既能與北京對話、又能讓台灣社會安心」、「既顧及安全也顧及和平」，「既考慮現實也保有政治分寸」的新路線，鄭麗文的考驗已經開始，接下來能否走出一條路，關鍵還要看她帶回來的內容，能否經得起台灣選民檢驗。