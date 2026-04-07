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全美為之瘋狂的NCAA男籃錦標賽，今（7）日於盧卡斯石油體育場上演冠軍終局之戰！密西根大學在215公分西班牙巨人阿戴馬拉（Aday Mara）的守護下，最終以69：63強勢擊碎康乃狄克大學連霸夢，光榮奪下全國冠軍金盃。此戰過後，阿戴馬拉（Aday Mara）在選秀會身價呈爆炸式成長，密西根傳奇名帥貝萊因（John Beilein）更預言：「任何錯過這頭怪物的球隊，五年後都將陷入無盡的悔恨深淵。」現年僅21歲的阿戴馬拉（Aday Mara）在這一整年的奪冠征途中，扮演了密西根大學內線最強的防禦堡壘。身高7呎3吋（約221公分）的他在本賽季交出場均12.2分與6.8籃板及2.5助攻，更外加2.6次令人窒息的阻攻神蹟。在這場決定宿命的決賽中，他全場浴血拚戰30分鐘，挹注了8分與4籃板及1助攻與1抄截與1阻攻，其龐大的禁區存在感讓康大球員在籃下舉步維艱。對此曾在2007至2019年間引領密西根重返巔峰的傳奇教頭貝萊因在接受《紐約時報》採訪時，不惜得罪當權者開金口表示：「他或許不會在選秀會前10順位被挑走，但信不信由你，5年後那些NBA球隊都會哭著說：『我當初真的該選馬拉！』」回顧阿戴馬拉的籃球路，充滿了英雄末路後的絕地大反擊。他在轉學至密西根大學前，曾在名門UCLA枯坐了兩年冷板凳，飽受外界質疑與嘲諷。不過這位來自西班牙的巨人選擇在今年轉學，並用這場史詩級的全美冠軍證明，當初的放逐只是為了今日更壯闊的登基。隨著前輩周志豪（Zach Edey）與克林根（Donovan Clingan）相繼在曼菲斯灰熊隊與波特蘭拓荒者隊殺出一條血路，阿戴馬拉也將帶著那無法傳授的驚人天賦與精湛基本功，準備在NBA的修羅場中掀起一場腥風血雨的內線革命。