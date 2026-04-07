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姜滿堂：4/9起吃到飽優惠！高雄夢時代店限定

▲姜滿堂高雄夢時代店兩周年慶，4月9日起吃到飽優惠。（圖／豆府餐飲集團提供）

▲姜滿堂高雄夢時代店，開吃韓式烤肉與韓式炸雞「吃到飽599元」起。（圖／豆府餐飲集團提供）

▲拌飯、豆腐鍋等超多熟食也在吃到飽菜單中。（圖／豆府餐飲集團提供）

▲主打韓式燒肉的姜滿堂，高雄夢時代店變身吃到飽餐廳，期間限定優惠快訂位。（圖／豆府餐飲集團提供）

姜滿堂高雄夢時代店「吃到飽599元」起！4種價格菜單一覽

▲姜滿堂原本就供應多款韓式小菜、新鮮蔬菜及糯米椒、醃洋蔥等配料半自助吧。（圖／豆府餐飲集團提供）

▲入口即化的「白頭山雪冰」不用加價就能享用。（圖／豆府餐飲集團提供）

姜滿堂 高雄夢時代 餐廳資訊

▲姜滿堂高雄夢時代店，2周年慶限定優惠吃到飽菜單。（圖／豆府餐飲集團提供）

▲姜滿堂高雄夢時代店吃到飽優惠，599元起有4種價格可選。（圖／豆府餐飲集團提供）

bb.q CHICKEN：4款新口味韓式炸雞！4月開吃

奶油爆米花風味炸雞」、韓國人氣經典「王肋排風味炸雞」、 異國辛香風味「牙買加辣醬炸雞」、融合中日韓三國醬香的「Mix醬蒜風味炸雞」。



目前光是在台灣bb.q CHICKEN，就吃得到12種口味選擇，方便消費者一次滿足多種願望，還推出「吮指四重奏拼盤」優惠價858元（原價1,006元），提供「 去骨炸雞」10種口味自由選配。



▲「吮指四重奏拼盤」優惠價858元。（圖／全家國際餐飲集團提供）



吃到飽餐廳有勁敵了！姜滿堂表示，高雄夢時代店慶祝2周年慶，4月9日起推出吃到飽優惠活動，599元起開吃韓式烤肉、炸雞、炸醬麵、拌飯，辣炒年糕、小菜、甚至雪冰，120分鐘無限享用。本文整理4種價格菜單、訂位資訊一次掌握。姜滿堂超狂變身吃到飽餐廳！主打直火燒肉的姜滿堂，平時也供應韓式炸雞、豆腐鍋等韓式熟食，搭配小菜、生菜半自助吧，深受饕客喜愛。官方表示，高雄夢時代店迎接2周年，推出限定優惠活動。更大方推出限定新品菜色，噴香「韓式辣醬年糕」、「奶油杏鮑菇」只有吃到飽活動可享用。現在姜滿堂高雄夢時代店，從韓式烤肉、韓式炸雞、炸醬麵、石鍋拌飯、辣炒年糕、甚至甜點雪冰，都能以「線上點餐、專人送餐」的服務形式體驗吃到飽。姜滿堂高雄夢時代店，4月9日至5月31日周年慶，推出長達120分鐘吃到飽活動，菜單除了多款韓式小菜、新鮮蔬菜及糯米椒、醃洋蔥等配料的半自助吧，基本都吃得到經典原味、蜂蜜蒜味、雪花起司、韓式辣醬4款「韓式炸雞」，豆腐鍋、酸泡菜牛肉鍋等「湯品」，「韓式炸魚板」、「石鍋拌飯」、「韓式炸醬麵」，還有氣泡水、玉米鬚茶等8款「飲品」，尤其黑糖年糕、白頭山雪冰等2款「甜點」都能吃到飽。主要依據燒肉主食規劃4種價位，最便宜599元「親咕吃到飽」開吃經典豬五花、泡菜厚切豬等18款豬肉與3款雞肉；699元「揪哇吃到飽」解鎖蜂蜜黑胡椒牛等9款牛肉及牛肉食鍋拌飯；799元「大發吃到飽」爽吃牛舌、白蝦、海鮮小煎餅等菜色；最頂級999元「御膳吃到飽」大啖特選角切和牛、烤腸、神仙雪濃湯等最多78款菜色。地址：高雄市前鎮區中華五路789號7F（夢時代購物中心）電話：07-811-8158連鎖韓式炸雞bb.q CHICKEN，4月開吃4款全新口味，話題新品「