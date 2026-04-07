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國民黨與民眾黨在嘉義市共推市長人選，今（7）日公布民調結果，由民眾黨前立委張啓楷勝出。對此，民進黨嘉義市長參選人王美惠表示，尊重各政黨推出的人選，並呼籲藍白要以人民福祉為優先，在中央儘速審議總預算及特別條例，不要讓政治影響國家與地方的發展。國民黨與民眾黨在嘉義市共推市長人選，由國民黨提名的醫師翁壽良與民眾黨提名的前立委張啓楷競爭，藍白雙方今天召開記者會，公布最終的民調結果，由張啓楷勝出。對此，王美惠表示，恭喜張啓楷代表國民黨、民眾黨參選市長，尊重他黨的參選方式與機制，也尊重各政黨推出的人選；王強調，後續的市長選戰，也期盼能在理性、正向的基礎上進行良性競爭。王美惠說，她22年來深耕嘉義，一步一腳印，未來也將以具體行動與務實作為，為嘉義開創嶄新的局面；她也呼籲國民黨與民眾黨，要以人民福祉為優先，在中央儘速審議總預算及特別條例，不要讓政治影響國家與地方的發展。