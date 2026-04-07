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國民黨、民眾黨今(7)日共同公布嘉義市藍白合結果，由前白委張啓楷代表出戰民進黨的王美惠。會後受訪時，媒體關注新北、宜蘭藍白合進度。國民黨組發會主委李哲華表示，這周很快就會比照嘉義市模式討論；民眾黨秘書長周榆修也說，兩個地方工作小組近期會分別磋商。針對新北、宜蘭藍白合協調進度，周榆修表示，會在嘉義市良好基礎上，近期兩個地方工作小組將分別磋商，他跟李哲華都有信心。李哲華則說，從國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌共同開啟藍白合議程開始，抱持一家人的概念，所以無所不談、無所不說，在整合整個遊戲規則中，兩個黨制度不一樣，會有一些不同的做法，但經過嘉義市的部分，大家找到共同可以接受、民調機構可以執行、很科學的方式，在這周很快開啟跟新北、宜蘭兩個參選陣營討論，將比照嘉義市的模式，針對遊戲規則討論，預期應該很快，因為雙方支持者很緊張，他跟周榆修會保持熱線溝通，滿足期望。