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▲江語晨今日凌晨突然發文找在加州的律師。（圖／微博@江語晨JessieChiang）

38歲女星江語晨因曾出演周杰倫〈最長的電影〉MV走紅、被外界稱為「J女郎」。而近日她登上中國節目《乘風2026》（浪姐7），獻唱成名曲〈最後一頁〉，卻因為緊張走音導致落敗，但她也直面批評，表示「人無法完美」，大方態度意外獲得稱讚。不料人在中國陸節目的她，突在今（7）日凌晨於社群緊急發文求助，要找在加州的律師，還要4月7日就能出庭的，看起來非常焦急。江語晨目前正在中國錄製《浪姐7》，不料今日凌晨突發文找律師，「需要找加州的律师，4/7早上能出庭的」，緊急尋找可以在4月7日早上8點半在加州出庭的律師。就連江語晨工作室微博，也轉發貼文後寫下：「急急急！有在加州的家庭訴訟律師朋友請私信聯繫我！」江語晨還在貼文附上圖片，圖中顯示，該場聽證會預計在2026年4月7日早上8點15分，於El Dorado County Superior Court（加州高等法院）第5法庭舉行，而文字後半部則被遮蓋。突然的緊急消息，也讓粉絲非常擔心，紛紛為她提供幫助，建議她透過港澳那邊的律師，可以幫助聯繫加州律師。而不久後江語晨工作室也透露已聯繫到律師，並感謝大家關心。江語晨在2016年與外籍機師結婚後，育有一對兒女，不料她去年10月透過社群公開離婚消息，強調是與前夫經過理性溝通後所做出的決定，並未有激烈衝突，她在發文中提到恢復單身後，將以更成熟的心態面對生活與未來，也希望為自己與孩子打造新的開始。因此這次突然找律師，網友也猜測可能與離婚相關的後續事宜有關。江語晨在《浪姐7》第一集的的初舞台上，選擇演唱代表作〈最後一頁〉，試圖讓粉絲、歌迷們再度想起她，然而儘管江語晨外型依舊亮眼，但因長時間未登台演唱，在直播過程中出現音準不穩的情況，引來大批網友批評，最終她在初舞台中未能勝出，輸給對手孫怡。針對外界批評聲浪，江語晨選擇直球回應，表示直播演出本就存在不確定性，無法做到完美無缺，正面態度意外引發稱讚。