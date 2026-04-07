我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許老三（右）從小就愛跟著小S（左）一起扮鬼臉，模樣相當逗趣可愛。（圖／小S臉書）

女星小S（徐熙娣）的小女兒「許老三」許曦恩（Alice）越來越成熟了，昨（6）日許老三在IG貼出自己慶生的照片，只見她一手比1、一手比4，象徵自己14歲了。照片曝光後，吸引2.2萬人按讚，直呼她遺傳了小S的優秀基因，越大越漂亮；小S本人則親自留言回應：「恭祝皇后～福泰安康」，幽默口吻讓粉絲笑翻。小S婚後育有3個寶貝女兒，長女許曦文（Elly）目前在美國讀大學，二女兒許韶恩（Lily）也已念高三，小女兒許老三則剛滿14歲，還正是青春好動的年紀。只見許老三昨日開心在IG發文，分享多張自己慶生的照片，她留著中分長髮，身穿黑色上衣搭配酒紅色外套入鏡，看起來和姊姊們一樣，越來越有氣質。照片曝光後，短短17小時就吸引2.2萬人按讚，大家看了也紛紛稱讚許老三的美貌，「怎麼覺得有點像王祖賢，生日快樂Alice」、「好美噢，天吶」、「祝許老三美女生日快樂」、「果然女大十八變，跟小時候搞怪的模樣都不一樣了」、「許老三變好漂亮喔」。小S也親自留言送祝福，笑喊許老三是皇后：「恭祝皇后～福泰安康」。其實許老三個性古靈精怪，比起兩個姊姊，她相對活潑，念國中前經常在小S的照片中扮醜做鬼臉，吸引不少粉絲關注，後來進入青春期後，才開始注重形象，現在IG放的都是美照，粉絲也很期待她長大後進入演藝圈，和媽媽一起當主持人。