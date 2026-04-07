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▲《小姐不熙娣》收視飆至0.73，一舉霸佔有線頻道同時段節目排名第一。（圖／東森綜合台提供）

賈永婕接任101董事長成績亮眼 自爆收黑函攻擊

小S闖台北101點燈宣傳 歡慶「S姐回歸」

小S登台北101觀景台 驚嘆：好適合求婚

小S（徐熙娣）回歸節目《小姐不熙娣》，昨（6）日晚間播出首集外景特輯獲得廣大迴響，收視飆至0.73，一舉霸佔有線頻道同時段節目排名第一。今（7）製作單位乘勝追擊，祭出賈永婕合體「台北101外景特輯」，小S一踏入台北101辦公大樓，便受到全體員工熱烈的列隊歡迎，為了不虛此行，小S更向賈永婕協商點亮台北101燈光宣傳「S姐回歸」。節目中，小S大力誇讚賈永婕接任董事長後的亮眼成績，特別是前陣子「ALEX 爬台北101」的話題，成功讓世界看見台北101。賈永婕則自豪表示那場仗「打得很漂亮」，不過至今仍會收到黑函攻擊。對此，小S忍不住爆料賈永婕是她看過「最愛跟網友吵架的人」，甚至吵到讓老公都忍不住傳訊息向她求救：「賈永婕現在有嚴重的大頭症加自戀，希望妳能好好制止她。」兩人有著好交情，小S向賈永婕協商點亮台北101燈光宣傳「S姐回歸」，對方則回應可以讓她圓夢，但條件是必須挑戰台北101公益垂直馬拉松。對此，小S聽聞後不屑笑稱：「不好意思，我只爬外面！」沒想到賈永婕秒回「妳敢爬我就敢開放」，嚇得小S立刻嘴軟問：「萬一爬到暴斃怎麼辦？」一旁的派翠克笑瘋補槍說：「暴斃再送一次點燈！」彼此一搭一唱笑翻眾人。另外，當眾人進到賈永婕的辦公室時，小S意外發現牆上竟掛著女兒Lily的畫作，讓她感動驚呼：「竟然把我女兒的畫放在辦公室，妳好夠義氣！」派翠克卻好奇問：「這畫看起來歪歪的，是不是剛掛上去？」賈永婕霸氣回應從買到現在就掛在這了，正當現場氣氛感人，她下一秒卻幽默補刀：「其實是因為放家裡也不知道要掛哪。」依舊不改幽默個性。節目尾聲，賈永婕帶著大家前往高空觀景台「Skyline 460」體驗ALEX的視角，俯瞰整個台北市的壯麗美景，讓小S驚嘆：「看了好感動，好適合來這裡求婚。」敬請鎖定今（7）日晚間10點，東森綜合32頻道播出的《小姐不熙娣》。