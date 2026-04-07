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▲中方將在國民黨主席鄭麗文完成中山陵謁陵後，致贈《中山陵》、《抗戰中的中山陵》兩本書。（圖／記者陳韻年攝）

贈送《抗戰中的中山陵》 學者：孫中山是精神最大公約數

▲中方今（7）日赴中山陵「孫中山紀念館」場堪時，特別派員至禮品店拿《中山陵》、《抗戰中的中山陵》兩本書，並裝在孫中山紀念館的特製手提袋中。（圖／記者陳韻年攝）

中方高規格接待 藍營人士：對重視對象的日常

▲國民黨主席鄭麗文向創黨總理孫中山致敬後，將赴孫中山紀念館參觀，國台辦副主任潘賢掌提前一天率隊場堪。（圖／記者陳韻年攝）

國民黨主席鄭麗文訪中行，今（7）日上午11點半搭機前往上海，預計明早赴南京的中山陵謁陵，向國民黨創黨總理、國父孫中山致敬。《NOWNEWS今日新聞》記者提前赴中山陵了解採訪動線，發現國台辦副主任潘賢掌也正率隊場勘，光是討論在「博愛」牌樓前的合影就花了五分鐘，細節小至鄭麗文要站哪？階梯是哪一階？都在討論範圍。此外，參訪結束後，中方也將致贈《中山陵》、《抗戰中的中山陵》兩本書給鄭麗文。《抗戰中的中山陵》是2017年出版，內容詳細記載了抗日戰爭的特殊時期，以及中山陵的陵園管理、遭遇日軍破壞及維護的經過。只是贈送此書給鄭麗文，難道希望她能多了解過去歷史嗎？畢竟曾有支持台獨的背景。對此，過去也曾被重點接待的藍營高層表示，「真的想太多，都到了此處當然要了解歷史，抗戰本來就當時國民政府在做的事」。東吳大學政治系兼任助理教授張元祥認為，對中國人來說，贈書比贈禮學問更大，受儒家思想影響，書本代表知識、權威與修養，送書被視為一種「雅禮」，象徵送禮者對收禮者智慧與品味的認可，以及藉由贈書傳達重要的訊息。在台灣的中華民國，孫中山因創建國家而被視為「國父」，在中國大陸則將其尊稱為「中國民主革命的先行者」。國共兩黨對話的基礎，認同上強調「中華民族」，基礎上重申「九二共識」，立場上堅決「反對台獨」，那孫中山就是精神上的最大公約數。國台辦贈送鄭麗文《中山陵》、《抗戰中的中山陵》兩書，除了強調中山思想外，《抗戰中的中山陵》更是隱喻深意，書中強調二戰期間，日本侵略中國，中國人民萬眾一心，中山陵作為南京淪陷區的指標性建築，如何在抗戰風雨中經受了數年考驗，依然屹立不搖。在「日中台」關係詭譎的時刻，國台辦也透過贈書，點出抗日的精神與歷史。針對潘賢掌親自率團場勘，該藍營高層強調，只要是他們重視的對象，他們的細節都非常的注重。不只拍照會討論，若賓客爬不了中山陵的392階梯，他們也會有相關的備案，就連花都會幫忙準備好，這是中國接待的日常。另一位常進行兩岸交流的藍營人士則認為，畢竟相隔10年，兩黨領導人將再次會面，鄭麗文的訪中行程第一站就是中山陵，此處對國民黨意義非凡，加上潘賢掌對台灣有相當程度的了解，中國在此處肯定會更加的用心。鄭麗文預計下午1點半飛抵上海後，馬上搭乘高鐵赴南京，明（8）日前往中山陵謁陵，下午再返回上海參訪，9日中午與台商見面，則趕往北京為10日「鄭習會」做準備。