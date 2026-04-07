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▲苗栗市2日驚傳隨機砍人案，40多歲邱姓男子持刀攻擊3名民眾。（圖／翻攝畫面，資料照）

苗栗縣去年10月驚傳駭人聽聞的隨機殺人案！一名48歲邱姓男子在施用毒品後，預謀將30公分菜刀綁在左手，於苗栗市街頭隨機攻擊2名女童與1名英勇男子，3人重傷命危經搶救後才重鬼門關拉回。苗栗地方法院今（7）日一審宣判，合議庭認定邱男雖有情緒問題但犯案時意識清醒，且身為隨機殺人前科犯，出獄不到7個月竟再度行兇，惡性重大且引發社會恐慌，依法加重其刑，最終依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪等罪嫌重判邱男有期徒刑29年，全案仍可上訴。根據判決指出，2025年10月2日上午在住處施用甲基安非他命後，明知藥物會加劇情緒失控，仍基於不能安全駕駛之犯意騎乘機車上路。邱男因長期衝動控制能力欠佳，當日下午萌生隨機殺人念頭，預先以黑色膠帶將長約30公分的菜刀死死綑綁在左手上，隨即騎車在苗栗市區尋覓目標。當天下午15時42分許，邱男見放學後落單的徐姓國小女童，竟調頭持刀朝其頸、胸部直刺。女童驚險擋下後逃往附近超商，向正要進入店內的林姓男子求救，沒想到邱男尾隨而至，更持刀刺向路人林男，造成林男左背穿刺傷、右胸氣血胸及肝臟、橫膈膜裂傷，傷勢極為嚴重。邱男行徑喪心病狂，見現場學童驚慌奔逃，又抓住另一名不及走避的丁姓女童，朝胸口猛刺，造成其大片血胸。所幸安親班老師及時挺身拉開學童並求救，邱男才收手返家，三名被害人經緊急送醫後才從鬼門關救回性命，邱男隨後在住處與警方對峙時遭拘提歸案。法庭審理期間，邱男雖辯稱情緒調控有問題，但合議庭調查發現，邱男行兇時動作敏捷，事後還能與警對峙，且在偵審中能清楚敘述犯罪動機與細節，認定其犯案時辨識能力與控制能力均正常，不適用刑法第19條之減刑規定。此外，法官發現邱男曾於2016年因殺人未遂入獄，去年3月才剛執行完畢出獄，短短不到7個月便再次犯案，構成累犯，顯示其對刑罰反應力薄弱，具特別惡性。合議庭審酌邱男在光天化日下隨機行兇，手段殘忍，且對象包含年幼學童，引發嚴重社會恐慌。雖然邱男在審理中坦承犯行並表達歉意，但考量其前科紀錄與犯罪情節之惡劣，為維護社會安全及落實刑事預防功能，法官決定對其所犯4罪分論併罰，最終定應執行刑29年，讓這位街頭惡徒付出沉重法律代價。