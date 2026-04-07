今（7）日有鋒面影響台灣，上半天北部已經出現顯著的降雨，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，中午後鋒面雲雨帶逐漸南移中，中部已經逐漸下雨，南台灣也將有陣雨機會，中央氣象署則提醒，中部以北依舊要嚴防較大雨勢，預估深夜後逐漸趨緩。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天午後鋒面雲雨帶往南移動，中部接近中午時已經逐漸出現雨勢，南台灣下午也會有陣雨，不過幸好「雷雨帶發展不如預期」，但天氣整體仍不穩定，出門一定要帶雨具。
氣象署預報員劉宇其則說明，今天上半天北台灣降雨明顯，尤其基隆北海岸日雨量已達40至50毫米，雲帶目前正逐步往中南部壓，今天下午至晚上雨勢最明顯，全台都有降雨情形，中部以北有局部大雨，中部也有較大雨勢，可能有短延時強降雨。
劉宇其提及，今天深夜水氣持續影響，但降雨逐漸趨緩，明（8）日白天水氣減少，雨區逐漸往東半部、西半部山區限縮，周四至下周日（4月9日至4月12日）各地多雲到晴，天氣回歸穩定。
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劉宇其提及，今天深夜水氣持續影響，但降雨逐漸趨緩，明（8）日白天水氣減少，雨區逐漸往東半部、西半部山區限縮，周四至下周日（4月9日至4月12日）各地多雲到晴，天氣回歸穩定。