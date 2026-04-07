我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡「免費貼圖小舖」4月7日最新上架

▲LINE免費貼圖「養樂多超人：活力初登場！」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 周氏喵喵」。（圖／取自LINE）

🟡「隱藏版」免費貼圖專區

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 依哞」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「跟新光三越 × Wacky WiLLy一起潮玩夏日」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「南國國際生活節 來一場半島夢遊！」。（圖／取自LINE）

無條件下載

▲LINE免費貼圖「《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖登場」。（圖／取自LINE）

無條件下載

▲LINE免費貼圖「桃園市政府社會局｜螢火蟲小光－社工日快樂」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 神秘狗」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題×Tommy Look」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE 熊大農場 × Studio UG 合作紀念貼圖」。（圖／取自LINE）

🟡LINE「貼圖小舖」4月免費貼圖整理

▲LINE免費貼圖「LINE TV｜啾波麻糬」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「海委會海洋兒童節」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 齁哩」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 小倉鼠蘑菇」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「發發小財神」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇」。（圖／取自LINE）

本周免費貼圖更新！LINE表示，官方貼圖小舖今（7）日上架2組全新貼圖，包括畫風相當可愛的「周氏喵喵」，集結「謝謝、不好意思、對不起」等實用文字相當好用；另一款貼圖「養樂多超人」限量前16萬名下載，打包動作得快。合計共17組貼圖全部不用錢，最新早安圖、午安圖限時下載別錯過。下載期限：2026/04/21使用效期：90天取得條件：加入好友，下載期限：2026/05/06使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/04/24使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/04/24使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/04/30使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/04/16使用效期：90天取得條件：下載期限：2026/04/12使用效期：180天取得條件：下載期限：2026/04/11使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/04/12使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/04/08使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/04/29使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/04/23使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/04/23使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/04/16使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/04/09使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/05/11使用效期：180天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/04/27使用效期：180天取得條件：達成指定條件