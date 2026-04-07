本周免費貼圖更新！LINE表示，官方貼圖小舖今（7）日上架2組全新貼圖，包括畫風相當可愛的「周氏喵喵」，集結「謝謝、不好意思、對不起」等實用文字相當好用；另一款貼圖「養樂多超人」限量前16萬名下載，打包動作得快。合計共17組貼圖全部不用錢，最新早安圖、午安圖限時下載別錯過。
🟡「免費貼圖小舖」4月7日最新上架
📍養樂多超人：活力初登場！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/21
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前16萬名
📍LINE購物 × 周氏喵喵（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE購物 × 依哞（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/24
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍跟新光三越 × Wacky WiLLy一起潮玩夏日（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/24
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍南國國際生活節 來一場半島夢遊！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/30
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖登場（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/16
使用效期：90天
取得條件：無條件下載
📍桃園市政府社會局｜螢火蟲小光－社工日快樂（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/12
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍LINE禮物 × 神秘狗（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/11
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物夯話題×Tommy Look（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE 熊大農場 × Studio UG 合作紀念貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/08
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
🟡LINE「貼圖小舖」4月免費貼圖整理
📍LINE TV｜啾波麻糬（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/29
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍海委會海洋兒童節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/23
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE旅遊 × 齁哩（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/23
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物品牌名店 × 小倉鼠蘑菇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/16
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍發發小財神（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/09
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
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📍養樂多超人：活力初登場！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/21
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前16萬名
下載期限：2026/05/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
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下載期限：2026/04/24
使用效期：90天
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📍跟新光三越 × Wacky WiLLy一起潮玩夏日（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/24
使用效期：180天
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下載期限：2026/04/30
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下載期限：2026/04/16
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下載期限：2026/04/12
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下載期限：2026/04/08
使用效期：90天
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下載期限：2026/04/29
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下載期限：2026/04/23
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下載期限：2026/04/23
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下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
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📍SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
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