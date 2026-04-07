國民黨主席鄭麗文今（7）日啟程赴中參訪，預計與中國國家主席習近平會面。外媒分析指出，習近平透過邀請鄭麗文赴中訪問，是要向美國傳遞一個明確的訊息：台灣不關美國的事。
彭博新聞發表一篇題為「習近平聯繫台灣是對美國的一大警告」（Xi's Outreach to Taiwan Is a Warning to the US）的專欄文章，第一段就直白寫出：「習近平向川普傳第一個明確訊息：台灣不關你的事」。
文章提到，鄭麗文於7日啟程前往中國，將訪問江蘇、上海和北京等地，這是自2016年以來國民黨主席首次訪中。值得注意的是，這次訪問發生在川普預定前往北京與習近平會晤的一個月前。
精心策劃的時機與敘事
文章作者凡斯瓦尼（Karishma Vaswani）指出，邀請鄭麗文的時機並非巧合。這強化了習近平的敘事：台灣問題可以和平處理，但必須是在北京的條件下，且沒有華盛頓的干預。
文章強調，習近平的這一安排是美國無法忽視的。如果北京取得對台灣的控制權，不僅將重塑印太地區的權力平衡，也會讓中國掌握關鍵半導體供應鏈的主導權。台灣生產全球超過九成最先進晶片。
以「對話」架空民進黨
與國民黨接觸，使習近平能主張與台灣對話不僅可行，而且已在進行中。自2016年蔡英文上任後，北京即中止部分與台北的溝通管道，主因是她的政府未承認「九二共識」。
相較之下，國民黨歷來傾向與北京對話，並主張比民進黨更為寬鬆的立場，這使鄭麗文在政治上對習近平具有高度政治價值。鄭麗文主張更緊密的兩岸關係，並呼籲台灣人「自豪且自信地」認同自己是中國人。她反對台獨並堅持九二共識。她從學運分子、民進黨員轉變為國民黨領袖的歷程，凸顯了她的立場向北京靠攏的程度，使她成為儘管在國內具爭議，但對北京而言具有價值的對話對象。
台北當局的困境：軍購延宕與政治攻防
鄭麗文的訪問讓台北陷入兩難，特別是在川普峰會前夕。國民黨與其他在野黨立委已阻擋總統賴清德提出的未來八年增加400億美元軍費的計畫。這些延宕削弱了台灣在中國軍事壓力升高下的嚇阻能力。
台灣政府政府清楚意識到風險，並警告北京此行的目的在於說服川普停止對台軍售。去年12月，華盛頓批准了110億美元軍售案，是近年規模最大的之一，包括飛彈、無人機與火砲系統，並可能為後續軍售鋪路；然而據報導，在峰會前夕，川普政府已延後了另一筆價值約130億美元的武器轉讓。
戰略失衡：倍增的軍事差距
自2013年習近平上台以來，中國國防支出幾乎翻倍。新加坡拉惹勒南國際研究院（S. Rajaratnam School of International Studies）資深研究員湯普森（Drew Thompson）指出，資源差距極為懸殊，中國每年的軍費增幅通常就超過台灣整體國防預算。
文章表示，賴清德在處理對北京關係及國防預算僵局方面，尚未展現前任蔡英文的政治靈活度，這讓他的選項變得有限。其中一條可能的出路，是更積極動員國內與國際支持，包括在國內更清楚地說明提高軍費的必要性，同時加強與日本等夥伴合作。
未來的挑戰：韌性與民意
政府正致力於保護能源與軍事基礎設施，並提高公眾在壓力下運作的意識。台灣領導人必須取得微妙平衡：既不能過度引發民眾恐慌，也要讓社會正視衝突發生的可能性。
民意仍是關鍵戰場。近期民調顯示，多數台灣人視國民黨為「親中」政黨。將鄭麗文此行定調為「背叛台灣利益」，對賴政府而言可能是一項精確的戰略。
最後文章表示，下個月當川普抵達北京時，他可能仍被伊朗戰爭搞得焦頭爛額。真正的風險在於，台灣可能淪為次要關切對象。這正中習近平下懷，並讓台北再次暴露於風險之中。
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文章提到，鄭麗文於7日啟程前往中國，將訪問江蘇、上海和北京等地，這是自2016年以來國民黨主席首次訪中。值得注意的是，這次訪問發生在川普預定前往北京與習近平會晤的一個月前。
精心策劃的時機與敘事
文章作者凡斯瓦尼（Karishma Vaswani）指出，邀請鄭麗文的時機並非巧合。這強化了習近平的敘事：台灣問題可以和平處理，但必須是在北京的條件下，且沒有華盛頓的干預。
文章強調，習近平的這一安排是美國無法忽視的。如果北京取得對台灣的控制權，不僅將重塑印太地區的權力平衡，也會讓中國掌握關鍵半導體供應鏈的主導權。台灣生產全球超過九成最先進晶片。
以「對話」架空民進黨
與國民黨接觸，使習近平能主張與台灣對話不僅可行，而且已在進行中。自2016年蔡英文上任後，北京即中止部分與台北的溝通管道，主因是她的政府未承認「九二共識」。
相較之下，國民黨歷來傾向與北京對話，並主張比民進黨更為寬鬆的立場，這使鄭麗文在政治上對習近平具有高度政治價值。鄭麗文主張更緊密的兩岸關係，並呼籲台灣人「自豪且自信地」認同自己是中國人。她反對台獨並堅持九二共識。她從學運分子、民進黨員轉變為國民黨領袖的歷程，凸顯了她的立場向北京靠攏的程度，使她成為儘管在國內具爭議，但對北京而言具有價值的對話對象。
台北當局的困境：軍購延宕與政治攻防
鄭麗文的訪問讓台北陷入兩難，特別是在川普峰會前夕。國民黨與其他在野黨立委已阻擋總統賴清德提出的未來八年增加400億美元軍費的計畫。這些延宕削弱了台灣在中國軍事壓力升高下的嚇阻能力。
戰略失衡：倍增的軍事差距
自2013年習近平上台以來，中國國防支出幾乎翻倍。新加坡拉惹勒南國際研究院（S. Rajaratnam School of International Studies）資深研究員湯普森（Drew Thompson）指出，資源差距極為懸殊，中國每年的軍費增幅通常就超過台灣整體國防預算。
文章表示，賴清德在處理對北京關係及國防預算僵局方面，尚未展現前任蔡英文的政治靈活度，這讓他的選項變得有限。其中一條可能的出路，是更積極動員國內與國際支持，包括在國內更清楚地說明提高軍費的必要性，同時加強與日本等夥伴合作。
未來的挑戰：韌性與民意
政府正致力於保護能源與軍事基礎設施，並提高公眾在壓力下運作的意識。台灣領導人必須取得微妙平衡：既不能過度引發民眾恐慌，也要讓社會正視衝突發生的可能性。
民意仍是關鍵戰場。近期民調顯示，多數台灣人視國民黨為「親中」政黨。將鄭麗文此行定調為「背叛台灣利益」，對賴政府而言可能是一項精確的戰略。
最後文章表示，下個月當川普抵達北京時，他可能仍被伊朗戰爭搞得焦頭爛額。真正的風險在於，台灣可能淪為次要關切對象。這正中習近平下懷，並讓台北再次暴露於風險之中。
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