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高雄市長選情逐漸升溫，煙硝味漸濃。近期有特定網路平台流傳高雄綠營面臨「信賴危機」言論，但從地方整合實際情況觀察，相關論述被多方直言「相當荒謬」，放話者顯然不理解高雄現況。相較之下，國民黨參選人柯志恩陷入黨中央包袱窘境，藍營支持者焦慮情緒逐漸浮現。一位熟悉高雄政治生態的知情人士指出，民進黨參選人賴瑞隆與市長陳其邁，從農曆年拜廟行程高度一致到近月多場市政活動同框出席，也展現明確的傳承交棒意味。他舉例，日前在卓榮泰出席的場合中，更公開肯定兩人互動「非常美好」。基層普遍認知，目前綠營最清楚的共識，就是「團結挺賴」。地方人士分析，初選結束後，民進黨迅速定調「團結優先」，其餘參選人均已公開表態全力支持賴瑞隆，包括許智傑、邱議瑩等人與賴瑞隆互動頻繁，議員與民代系統整合穩健推進。相較過往初選後常見的競合拉鋸，此次整合節奏更為俐落。此外，綠營重量級政治人物持續為整體氣勢加溫。包括總統賴清德、副總統蕭美琴接連安排高雄行程力挺，蕭美琴更以「高市瑞隆」勉勵接棒；在年輕族群擁有高支持度的前總統蔡英文亦透過公開「邀約爬山」釋出支持訊號；而立委王義川南下合體「體能挑戰」活動更引發全國話題，也顯示黨內跨派系的意志明確。相較之下，國民黨參選人柯志恩近期陷入自家黨中央矛盾，且針對黨主席鄭麗文訪中行的態度前後不一致，被綠營譏是「髮夾彎」，以及白營陷入自身司法問題，使其面臨不敢切割、又想多方討好的尷尬處境。尤其在野陣營整體節奏紊亂，更有親藍政黨推出自家市長參選人；均被地方解讀為整合仍待觀察的狀態。地方人士也指出，基層甚至流傳「賴讓柯8萬票」的說法，雖屬民間趣聞，但也反映高雄普遍的民情，使「信賴危機」的說法不攻自破。該人士進一步分析，相關論述出現的時間點耐人尋味，緊接在柯志恩首場政見記者會後，而該記者會被質疑多項內容與現任市府施政高度重疊，甚至被形容為「出師不利」。恐因此轉而操作綠營內部矛盾。該人士指出，賴瑞隆具備完整政務與立法歷練，熟悉市政運作；其穩健風格亦有助拓展中間選民支持。此外，近期社群形象轉而更活潑，亦展現更具親和力的一面，進一步擴大年輕族群觸及，外界多判斷其支持度將持續成長。綠營內部也示警，此類操作手法，與2018年韓流初期透過議題設定帶動選戰節奏的模式相似。對地方而言，關鍵仍在於持續團結整合並深化支持基礎，避免被帶入對手設定的議題戰場，才能守住高雄，延續陳其邁的施政成果。