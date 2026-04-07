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小人國「穿校服」免費入場！這3天衝了

▲小人國4月連續三個週日（4月12日、19日、26日）推出「全民返校日」活動，活動期間，凡穿著台灣學校正式制服，並有明確校名或校徽辨識者，無論年齡皆可免費入園。（圖／小人國臉書）

六福村也推春日優惠！7姓氏、身分證字母對了現省800

▲六福村因應潑水節，於4月兩個周末4月11日至12日、4月18日至19日舉辦春日清涼水戰嘉年華，還有限定活動「水水點點名」599元優惠。（圖／六福村臉書）

4月北部遊樂園優惠來了！桃園龍潭的小人國主題樂園近期公布推出「全民返校日」活動，宣布在4月連續三個週日只要穿著台灣學校正式制服，並有明確校名或校徽辨識者，無論年齡皆可免費入園；新竹關西六福村也推出「水水點點名」，看身分證、姓氏也有優惠入園價599元。小人國4月連續三個週日（4月12日、19日、26日）推出「全民返校日」活動，活動期間，凡穿著台灣學校正式制服，並有明確校名或校徽辨識者，無論年齡皆可免費入園，此外未滿3歲孩童憑健保卡同樣免門票。此外，小人國4月展開童樂會系列活動，出示Roblox或Minecraft遊戲畫面者可享467元入園價，每支手機限購一張優惠票，桃竹苗地區民眾或身分證字號含有H、J、O、K者，須主動出示相關證件，則能以499元優惠入園。六福村因應潑水節，於4月兩個周末4月11日至12日、4月18日至19日舉辦春日清涼水戰嘉年華，更攜手Garena 決勝時刻 Mobile推出聯名優惠，即日起至5月31日，民眾只要出示遊戲畫面即可享699元入園價。此外，期間內六福村還有潑水節限定活動「水水點點名」599元優惠，凡姓氏為江、洪、沈、潘、游、溫、汪、湯，或身分證英文字母含W、A、T、E、R者皆可適用，等於現省801元。