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▲中國官媒痛批藝人帶貨沒有把關好品質的行為。（圖／微博@人民日報）

中國保健品知名品牌「優思益」（Youthit），近日遭踢爆標榜的「澳洲進口背景」完全不實，涉嫌造假欺騙消費者。曾為該品牌站台、在直播間大力推薦產品的陳妍希、明道、伊能靜等藝人也紛紛發聲明道歉，但沒想到事件持續延燒，中國官媒人民日報說重話怒批「出了問題就甩鍋、只帶貨不帶責還能走多久？」並直言：「絕非一句『不知情』、『已解約』就能脫責」，認為敷衍把關的行為，可以說是淪為不良商家牟取不當利益的幫兇。陳妍希、明道、伊能靜等藝人在得知「優思益」涉嫌造假後，第一時間發聲明道歉，並採取退款機制，保護消費者權益。然而這卻未能平息部分網友怒火，昨日中國官媒人民日報也重批該品牌與帶貨藝人，「如果出了問題就甩鍋、推諉、玩文字遊戲，只帶貨不帶責，還能走多久？」並指出明星頻傳帶貨翻車，反應出責任意識的缺乏。報導進一步表示，許多民眾選擇在藝人直播間購買產品，是因為對他們的認可與信任，但一些直播主對於產品質量、產地真偽等敷衍把關，甚至有意放水，「不僅辜負公眾信任，也淪為不良商家牟取不當利益的『幫兇』，進而觸碰法律紅線」，並強調：「這絕非一句『不知情』、『已解約』就能脫責」，認為直播帶貨不能只追求銷量流量，還要肩負起責任，及履行消費者權益保護方面的義務，珍惜大眾的信任。陳妍希、明道、伊能靜等藝人，因曾在直播間大力推薦「優思益」而捲入爭議。3人及工作室也相繼發布緊急聲明，陳妍希表示絕不迴避責任，為了維護消費者權益，無論品牌方後續如何處置，所有退款均由團隊優先墊付。工作室承諾在訂單核實後的72小時內款項便會到帳，並已開啟官方客服信箱專人處理。伊能靜所屬的「靜話集」也公告，第一時間已終止與優思益的全部合作，並啟動法律程序要求品牌方回應。伊能靜團隊表示，高度重視消費者權益，現已啟動先行退款處理，針對所有通過其直播間下單的消費者，預計將於7個工作日內完成訂單全額退款。明道也在微博發公告，對於信任他而購買產品的消費者致上最沉重的歉意。目前已要求消費者於30個工作日內聯繫直播間小助理，團隊將以「先行賠付」的形式辦理退款。