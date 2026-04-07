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▲Tesla特斯拉今（7）日更宣布針對 Model Y 推出極具質感的「黑化版本」內外觀選配。（圖／特斯拉提供）

Model Y「黑化版本」差在哪？內裝、外觀變化一次看

▲Model Y 全車系黑化版本，深黑色頂棚提供更沉穩的內裝質感。（圖／特斯拉提供）

特斯拉第二季續推優惠！0 頭款交車方案太震撼

受到國際油價飆漲影響，台灣第一季電動車市場買氣提升，2026 年第一季台灣新車掛牌總結算正式出爐，Tesla於3月交付 5,421 輛新車登頂電車冠軍，Model Y銷量更是遠超其他車款。對此，Tesla趁勝追擊，今（7）日宣布在台灣推出黑化版Model Y，價格不但沒有調整，還祭出油車換購補貼3萬元、0頭款方案出爐，預期也將在第二季延續銷售熱潮。Tesla特斯拉今（7）日更宣布針對 Model Y 推出極具質感的「黑化版本」內外觀選配，並破天荒祭出第二季超殺購車禮遇，以「0 頭款」與「3 萬元換購補貼」強力號召燃油車主加入純電生活圈。採黑化版本後，Model Y 車價並無調整，後輪驅動為 189.99 萬元，Long Range 全輪驅動 229.99 萬元，Performance 全輪驅動 249.99 萬元。Tesla表示，Model Y 全車系黑化版本有3大特色亮點，完整如下：此外，Model Y 不僅擁有超過 2,100 公升的標配儲物空間，Long Range 版本續航里程更達 641 公里（WLTP）。在安全性上，除了獲得全球各大洲五星安全評級，更於今年 3 月順利取得交通部 TNCAP 五星評等最高肯定。看準高油價時代消費者轉換電動車的強烈意願，Tesla 針對第二季的新購及油車換購車主，首度推出史上最靈活的多元購車方案：首次推出「不限品牌換購 Tesla，均享 3 萬元加碼補貼」。Model 3 及 Model Y 雙車系，皆可享「零頭款」購車優惠。針對 Model 3 指定車款，推出 0.99% 超低月付利率方案。Tesla 官方強調，以上 Q2 優惠方案均可疊加家用充電安裝規劃的「滿電出門套裝」與「車主推薦計劃」共同使用。期盼透過大幅降低購車門檻，加速台灣電動車普及與能源轉型進程。