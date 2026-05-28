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長榮海運今（28）日舉辦股東常會，董事長張衍義表示，航運市場去年面臨諸多挑戰，但仍交出不錯成績單。他也回應股東提問表示，自己認為公司股價確實不夠高，資金都往晶片、AI走，似乎「時不我與」。長榮海運總經理吳光輝指出，去年從供給面來看，全球船隊運力仍處高基期，但紅海危機長期化、好望角繞行成為常態，以及部分主要港口作業效率下降，推升航程時間與營運成本，使有效運力短期偏緊。需求面則維持溫和且具韌性的成長，基本上，各主要航線逐步形成「運力受阻、需求溫和」的再平衡格局。此外，地緣政治風險仍為市場主要不確定因素。中美關稅政策、美歐碳排與永續法規陸續啟動、紅海航路安全風險，以及巴拿馬運河水位限制，皆可能加劇運價波動並推升營運成本。吳光輝表示，114年航運產業正處於供需結構變動、成本攀升，及營運風險交織並存的階段，市場變化速度加快，對航商的資源配置能力、成本控管效率與風險應變機制提出更高要求。另外，有股東發言笑稱，自己先前都沒有來股東會是因為高鐵來回就可以買15股長榮股票，有點捨不得。不過，他隨後關切，長榮股價走勢，是否可在市場「殺尾盤」時，買回庫藏股，並且在合適時機考慮季配息。他也建議，股東會紀念品可以考慮與玩具廠商合作推出限量版貨櫃車、貨櫃船等，或是串聯集團資源，如長榮酒店自助餐買一送一等。長榮昨日收盤價211.5元。張衍義回應，長榮股價確實不夠高，但現在市場資金都往晶片、AI走，感覺時不我與；而股東會紀念品的建議滿好的會列入考慮。另，會中針對有8位長榮海運股東共同提議修改公司章程，建議將股票分割1拆10、提高流通性一事。長榮表示，因不符合公司法規定無法列入股東會議案。財務主管莫政平表示，目前股東人數約有34.6萬人，分割股票會增加行政成本，也無法預期股價會上揚。長榮考量維持現行股票面額較符合公司現況．股票分割後使流通在外股數增加，但總市值並未因此改變；另有認為股票分割後較易填息，且填息能力確實為吸引長期投資者的因素之一，但其填息與否仍取決於公司獲利能力和市場認同度，且近期股價受地緣政治影響極大，應回歸公司基本面考量，穩健獲利始能確保股東長期利益。