我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊戰爭持續超過一個月，荷姆茲海峽運輸受阻，僅有少部分油輪能航行，究竟狀況如何成為問號？華爾街研究公司Citrini Research近日進行瘋狂的調查，派出分析師「親自下海」，冒著可能被炮擊的生命危險搭乘快艇闖入荷姆茲海峽附近水域來蒐集海事數據及情報。Citrini Research公開這份荷姆茲海峽的調查報告，他們派出相當能幹的「分析師3號」前往荷姆茲海峽執行任務。他攜帶一個裝滿設備的裝備防護箱、一包古巴雪茄、15,000美元現金，以及尼古丁袋，按照公司一週前在曼哈頓辦公室規劃好的行程出發。研究公司表示，原本以為這趟旅程最後得到的結論，大概只會是「海峽是關閉的，或是開放的」，且這趟行程很可能完全失敗，什麼都學不到，但他們仍有豐富的發現。荷姆茲海峽是一條長 54 英里、位於伊朗與阿曼之間的航道，全球經濟是否運轉，很大程度上取決於這裡是否暢通。他們提到，在這條海峽上，新的規則正在被制定，由伊朗革命衛隊決定，哪些船可以通過，哪些不行。分析師3號決定違反一名阿曼邊境官員的建議，以及兩名手持突擊步槍的海岸防衛隊官員明確的警告，堅持前往這條世界上最重要水道的中心。他搭上一艘沒有 GPS 的快艇，由一名他三小時前在港口入口用一疊現金剛認識的男子駕駛，一切都是為了研究的用途。Citrini Research報告中敘述，在進入阿曼之前，一名官員要求分析師3號簽署一份文件，要求不得在阿曼國境內從事任何攝影、採訪或情報蒐集行為。分析師3號先簽署後，對方打開裝備箱檢查，不過漏看了麥克風和可錄影的太陽眼鏡的工具。隨後分析師登上小船，航行到距離伊朗海岸 18 英里 的開放海域。見證者（Shahed）無人機在頭頂上飛行，遠方也有伊朗革命衛隊巡邏艇在反覆巡邏，分析師甚至下海親自荷姆茲海峽裡游泳，嘴裡叼著一支古巴雪茄。然後，他就被海岸防衛隊攔截、拘留，手機被沒收最終，分析師3號才設法返回家中，並與公司進行了一場長達 8 小時的回報會議，分析師3號講述，大家都依賴同樣過時的衛星影像、同樣匿名的五角大廈消息來源，以及同樣的 AIS 船舶資料。來判讀荷姆茲海峽的航運狀況，實際上漏掉了大約一半每天真正通過海峽的船隻。伊朗革命衛隊正在現場制定和執行誰能通過。根據CNBC報導，以及該公司在Substack上發布的報告，近幾日荷姆茲交通量有所回升，達到每天約15艘。雖然遠低於正常水平，但這一交通流量表明，中斷是局部的，並且仍在逐步演變，而不是完全中斷。Citrini在文中寫道，每天有四到五艘油輪通過，AIS 上完全沒有訊號。他們說，實際的油輪數量比數據顯示的要多，而且在過去幾天裡，通過格什姆島附近海域的油輪數量一直在加速增加。”AIS（船舶自動識別系統）是一種船舶追蹤系統，用於廣播船舶的位置、速度、身分和航線。 Citrini 指出，實際貨運量高於報告數據，因為許多船舶會關閉應答器，因此無法在官方追蹤系統中被偵測到。