日本餐飲業傳噩耗！知名牛丼品牌SUKIYA創辦人小川賢太郎6日因心肌梗塞過世，享壽77歲。
據日媒朝日新聞、時事通訊社、日本經濟新聞報導，Zensho Holdings今（7日）宣布，SUKIYA創辦人兼會長小川賢太郎今年1月心肌梗塞病發，此後在醫院療養，昨日因心肌梗塞逝世，葬禮將以家庭私人儀式舉行，追悼會則於日後擇期舉行。
一手打造牛丼帝國的小川賢太郎，1948出生於石川縣，就讀東京都立新宿高中，後進入東京大學，但因參與學生運動而中途退學，並在牛丼餐廳「吉野家」打工。
靠著工作經驗，小川賢太郎1982年在橫濱開設便當店，也就是「SUKIYA」一號店的前身，正式創立集團，喊出「消滅全球的貧困與飢餓」的口號，積極在國內展店，2003年日本因狂牛症禁止美國牛肉進口，小川果斷改用澳洲牛肉，成功擴大市場份額，將SUKIYA打造成日本最大牛丼連鎖品牌。
小川賢太郎在SUKIYA進入穩定經營後，以積極併購策略拓展多元餐飲品牌，成立迴轉壽司品牌「Hama Sushi」，將家庭餐廳「Coco’s」（ココス）、丼飯與烏龍麵品牌「Nakau」（なか卯）納入旗下，收購漢堡品牌「Lotteria」股份，近期還轉型為「ZETTERIA」。
小川賢太郎也積極拓展海外市場，在美國併購外帶壽司品牌，根據集團官網統計，截至2025年3月底，該集團展店數達1萬5419間、員工則有19萬5806人。截至2025年底，海外店鋪數超過1萬家，布局中國、東南亞與歐美市場。
2025年3月期，Zensho Holdings合併營收達1兆1366億日圓，創下日本外食業首例。該年，他將社長職位交給次男小川洋平，自己則專注會長職務，繼續掌舵企業策略與發展。
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一手打造牛丼帝國的小川賢太郎，1948出生於石川縣，就讀東京都立新宿高中，後進入東京大學，但因參與學生運動而中途退學，並在牛丼餐廳「吉野家」打工。
靠著工作經驗，小川賢太郎1982年在橫濱開設便當店，也就是「SUKIYA」一號店的前身，正式創立集團，喊出「消滅全球的貧困與飢餓」的口號，積極在國內展店，2003年日本因狂牛症禁止美國牛肉進口，小川果斷改用澳洲牛肉，成功擴大市場份額，將SUKIYA打造成日本最大牛丼連鎖品牌。
小川賢太郎在SUKIYA進入穩定經營後，以積極併購策略拓展多元餐飲品牌，成立迴轉壽司品牌「Hama Sushi」，將家庭餐廳「Coco’s」（ココス）、丼飯與烏龍麵品牌「Nakau」（なか卯）納入旗下，收購漢堡品牌「Lotteria」股份，近期還轉型為「ZETTERIA」。
小川賢太郎也積極拓展海外市場，在美國併購外帶壽司品牌，根據集團官網統計，截至2025年3月底，該集團展店數達1萬5419間、員工則有19萬5806人。截至2025年底，海外店鋪數超過1萬家，布局中國、東南亞與歐美市場。
2025年3月期，Zensho Holdings合併營收達1兆1366億日圓，創下日本外食業首例。該年，他將社長職位交給次男小川洋平，自己則專注會長職務，繼續掌舵企業策略與發展。