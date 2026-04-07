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印尼雅加達6日中午一場暴雨，直接把國際機場變成「室內瀑布」。蘇卡諾－哈達國際機場第三航站樓天花板突然破裂，雨水灌進候機區，旅客緊急閃避，畫面在社群平台瘋傳。這起突發事件不只引發現場混亂，也再次把東南亞機場在極端天氣下的設施承受能力推上檯面。事故發生在第三航站樓國際離境區7號登機口，時間約在當地下午1時40分。當時航廈內已有不少準備登機的旅客，天花板先出現明顯鼓起與滲水狀況，隨後整片結構撐不住破裂，大量雨水從上方傾瀉而下，短時間內就把候機區局部淹濕。現場旅客被迫撤離原本位置，一邊閃避漏水，一邊持續關注航班資訊。從流出的影片可以看到，雨水如同小型瀑布直接灌進室內，地面迅速出現積水，行走變得濕滑，也讓候機動線一度受阻。有乘客在社群平台發文指出，當時外頭雨勢非常大，第三航站樓國際出發7號登機口整區幾乎被雨水包圍；另一名準備飛往新加坡的旅客也表示，親眼看到天花板從鼓起到破裂的過程。機場營運單位InJourney Airports事後說明，異常情況約持續5分鐘，工作人員隨即到場處理並清理積水，並對相關區域進行管制，避免旅客靠近。官方也提到，這起事件與短時間強降雨有關，後續將針對排水與結構進行檢查與強化。雅加達長期面臨極端降雨與排水壓力問題。根據印尼氣象局（BMKG）資料，雅加達每年雨季期間常出現短時強降雨，部分地區甚至會在數小時內累積超過100毫米降雨量，對城市基礎設施造成負擔。過去幾年，包括道路淹水、機場周邊積水等狀況並不少見，顯示都市排水與建築防護仍在承壓。另一方面，蘇卡諾－哈達國際機場近年持續擴建與翻新，第三航站樓啟用後主打現代化與高載客量，年旅客吞吐量超過6000萬人次，是東南亞最繁忙的航空樞紐之一。在高使用率與氣候挑戰同時存在的情況下，設施維護與極端氣候應對能力成為關鍵考驗。這次天花板破裂雖然未傳出人員傷亡，但發生在國際離境核心區域，衝擊的不只是當下秩序，也讓外界重新檢視大型交通樞紐在極端氣候下的韌性。隨著氣候變化帶來更頻繁的強降雨，類似情況未來恐怕不只發生一次，如何讓機場在高負載與極端天氣之間取得平衡，成為接下來不得不面對的問題。